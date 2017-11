TP HCM trao hơn 7 tỉ đồng đến người dân vùng bão

10/11/2017 22:34

Ngày 10-11, bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, cùng đoàn cứu trợ của Thành ủy đã đến thăm hỏi, động viên người dân vùng bão Phú Yên.

Theo bà Thân Thị Thư, TP HCM đã cử 6 đoàn cứu trợ đến các tỉnh miền Trung để chia sẻ với những mất mát của người dân. Tại tỉnh Phú Yên, đoàn đã trao 3 tỉ đồng giúp người dân khắc phục hậu quả cơn bão. Bà Thư cùng đoàn cứu trợ đã đến thăm những người dân bị thiệt hại nặng do bão ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa và thăm Trường Tiểu học Đỗ Như Dạy.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư trao 3 tỉ đồng cho đại diện tỉnh Phú Yên Ảnh: Hồng Ánh

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, dẫn đầu đoàn công tác đã trao 50 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

Đoàn công tác của TPHCM đã thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), đồng thời trao 1 tỉ đồng cho lãnh đạo TP Đà Nẵng. Một ngày trước đó, đoàn đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế mỗi nơi trên 1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM, đã dẫn đầu đoàn công tác tặng quà cho 50 người dân ở huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Đoàn công tác đã hỗ trợ cho 2 hộ bị sập nhà hoàn toàn, các hộ có người thân bị chết do bão và hỗ trợ 1 trường hợp bị thương ở thị xã An Nhơn. Đợt này, TP HCM đã hỗ trợ tỉnh Bình Định 1 tỉ đồng.

l Cùng ngày, ông Phan Lê Hoan, Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, đã trao 500 triệu đồng đến Quỹ Cứu trợ Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa. Thông qua quỹ, ông Phan Lê Hoan cũng đại diện cho Công đoàn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân Khánh Hòa.





