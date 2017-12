Triệu tập các tài xế tháo dải phân cách cầu Thanh Trì

16/12/2017 12:41

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có công văn gửi Phòng CSGT (PC67), Công an TP Hà Nội đề nghị xử lý nghiêm những tài xế điều khiển ô tô đi vào làn đường dành cho xe máy và có hành vi tháo dải phân cách trên cầu Thanh Trì, TP Hà Nội.



Hai người được cho là người trên xe ô tô đi vào làn xe máy tháo dải phân cách trên cầu Thanh Trì - Ảnh cắt từ clip

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa cho biết ngày 15-12, cơ quan này đã tiếp nhận thông tin phản ánh trên cầu Thanh Trì có nhiều ô tô đi vào làn đường dành riêng cho xe máy nhưng khi thấy lực lượng CSGT xử lý những ô tô phía trước, một số tài xế phía sau đã dừng xe, tháo dải phân cách để điều khiển ô tô từ phần đường dành cho xe máy sang phần đường dành cho ô tô để tránh bị xử lý.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá đây là hành động phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, thể hiện sự coi thường pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định. Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm người vi phạm.

Video clip nhiều tài xế tháo dải phân cách nhằm tránh bị phạt - Nguồn: Otofun

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 15-12, tại cầu Thanh Trì thuộc địa phận quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Vào thời điểm trên, làn đường dành cho ô tô bị ùn ứ, các xe đi theo hướng trung tâm Hà Nội đi quốc lộ 5 di chuyển chậm. Để thoát nhanh khỏi dòng xe ùn tắc, nhiều tài xế đã điều khiển ô tô đi vào làn đường xe máy. Tuy nhiên, ít phút sau, lo sợ bị CSGT xử phạt, một số người trên xe ô tô đã dừng xe, tháo dỡ những ống sắt ở dải phân cách để cho xe lách qua sang làn đường ô tô. Việc làm này đã gây ùn ứ dài ở làn đường xe máy. Clip về sự việc được người dân quay lại, đưa lên và lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc trên, sáng nay 16-12, lãnh đạo Đội CSGT số 14 (Phòng PC67, Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị này đã gửi giấy triệu tập đến những người được cho là liên quan đến vụ việc trên để xác minh, làm rõ.

Huy Thanh