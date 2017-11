Trưởng công an xã bắn chủ tịch xã từng bị 12 tháng tù treo

13/11/2017 15:35

UBND xã Nghi Quang nơi ông Thấu cầm súng bắn bị thương chủ tịch xã

Liên quan đến thông tin ông Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng công an xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), người cầm súng bắn chủ tịch xã này từng bị kết án 12 tháng tù treo, ngày 13-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Hồng Quang, Bí thư huyện ủy Nghi Lộc, cho biết đang chỉ đạo UBND huyện kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Ngọc Thấu. "Việc bổ nhiệm trưởng công an xã là do UBND làm, huyện ủy đã chỉ đạo bên UBND huyện làm rõ quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với ông Thấu"- ông Quang khẳng định.



Được biết, trước khi làm Trưởng Công an xã Nghi Quang, ông Nguyễn Ngọc Thấu từng bị tuyên phạt 12 tháng tù (hưởng án treo) vì tội Gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, tại Bản án số 43 ngày 20-10-1998, TAND huyện Nghi Lộc đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu (SN 1974, trú quán xã Nghi Quang) 12 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng nhưng cho hưởng án treo.



Cụ thể, vào 15 giờ chiều 12-9-1998, sau khi uống rượu say, ông Thấu có đến trụ sở UBND xã Nghi Quang và xông vào một cuộc họp đang diễn ra ở xã. Tại đây, ông Thấu chửi lãnh đạo xã và ném chai lọ làm cho cuộc họp phải dừng lại. Lực lượng an ninh của xã đã can ngăn không cho ông Thấu tiếp tục gây rối. Do ông Thấu có hành vi chống trả lại nên công an xã phải khống chế đưa về nhà. Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày, ông Thấu tiếp tục đến xã gây rối, chửi bới đe dọa các cán bộ xã khiến mọi người phải rời cuộc họp. Ông Thấu sau đó bị Công an xã Nghi Quang bắt giữ rồi giao cho Công an huyện Nghi Lộc xử lý.



Sau khi bị kết án tù treo, ông Thấu có làm cán bộ ở xóm, công an viên rồi được bộ nhiệm làm Trưởng công an xã Nghi Quang.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ ngày 9-11, sau khi uống rượu buổi trưa, ông Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng Công an xã Nghi Quang, đã lên trụ sở UBND xã, rồi to tiếng gây mất trật tự. Thấy vậy, ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghi Quang, lại can ngăn thì bị ông Thấu dùng súng bắn đạn cao su (được trang bị cho công an xã) bắn bị thương. Ông Thấu bị cơ quan công an tạm giữ ngay sau đó. Ông Thanh bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu, do vết thương nhẹ nên được xuất viện vào tối cùng ngày.

Tin-ảnh: Đức Ngọc