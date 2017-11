Truy bắt tên cướp túi xách, hất văng khổ chủ xuống đường rồi bỏ trốn

07/11/2017 12:51

Ngày 7-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trần Văn Vũ (SN 2000, trú tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Quảng Trạch và Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục phối hợp để truy bắt Đặng Văn Tuấn (SN 1992, trú thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bỏ trốn và ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng này trên toàn quốc.



Đối tượng Vũ đã bị bắt giữ còn Tuấn hiện đang bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11 giờ ngày 15-10, chị Nguyễn Thị Nghĩa trú tại xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch) cùng chồng là Hoàng Duy Phương chở cháu Nguyễn Hoàng Nhật Huy đi xe máy lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A từ nhà đến tiệm vàng Thành Cúc ở xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) để đổi tiền. Khi đến địa phận thôn Di Luân (xã Quảng Tùng), bất ngờ bị 2 đối tượng bịt kín mặt đi xe máy chạy cùng chiều bám theo, giật lấy túi xách của chị Nghĩa đang mang theo trên người.

Qúa bất ngờ, cả gia đình 3 người chị Nghĩa bị ngã xuống đường khiến cả 3 bị thương tích, còn 2 đối tượng bỏ chạy. Bên trong túi xách có tổng số tài sản là 120 triệu đồng, gồm 85 triệu đồng tiền mặt, 1 cây vàng, 1 điện thoại và một số tài sản cá nhân khác.



Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Trạch đã tổ chức lực lượng điều tra. Trong quá trình thu thập thông tin về nhóm đối tượng gây án thì lực lượng chức năng bất ngờ nhận được thông tin từ phía Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) nhờ xác minh có 2 đối tượng có tên Tuấn và Vũ từng gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh này và bị công an truy bắt nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, có thể ra nhà người quen ở xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) để lẫn trốn.



Sau đó, các lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Văn Vũ khi đối tượng này đang trốn về địa phương. Vũ khai rằng sau khi gây ra nhiều vụ cướp ở Bình Phước, Tuấn đã rủ Vũ ra nhà một người thân của Tuấn ở Quảng Bình để tạm lánh. Tại đây, 2 đối tượng đã mượn xe máy tiếp tục "hành nghề" và gây ra vụ cướp túi xách của chị Nguyễn Thị Nghĩa. Sau khi gây án, Tuấn đã đưa Vũ 2,9 triệu đồng rồi nói đây là tài sản cả 2 cướp được rồi bỏ trốn.









