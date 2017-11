Từ 2018, được sử dụng giấy tờ tuỳ thân nào đi máy bay?

27/11/2017 13:08

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam sáng nay 27-11 cho biết có sự thay đổi trong quy định về giấy tờ tuỳ thân đối với hành khách là người Việt Nam đi máy bay kể từ ngày 15-1-2018.

Lý do vì từ ngày 15-1-2018, Bộ Giao thông Vận tải áp dụng quy định mới về kiểm soát chất lượng an ninh hàng không đối với tất cả 22 sân bay quốc tế và nội địa. Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 17-11 sửa đổi Thông tư 01/2016 ngày 1-2-2016.



Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ áp dụng đối với thẻ kiểm soát an ninh được cấp cho cán bộ, nhân viên trong ngành hàng không. Theo đó, thẻ an ninh sẽ không được coi là giấy tờ đi máy bay.



Các loại giấy tờ tuỳ thân khác vẫn được sử dụng như hiện hành.

Theo đó, hành khách là người Việt Nam khi làm thủ tục bay trên các chuyến bay nội địa được sử dụng các loại giấy tờ sau: hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân; giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ đại biểu Quốc hội; thẻ đảng viên; thẻ nhà báo; giấy phép lái xe ô tô, mô tô; giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận; giấy của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án.

Đáng lưu ý là bộ phận an ninh hàng không sẽ không chấp nhận các loại giấy tờ nói trên nếu giấy tờ không có ảnh hoặc ảnh không phù hợp quy cách, trừ giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh việc áp giải. Riêng các loại giấy xác nhận có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

T.Hà