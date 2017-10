23/10/2017 15:14

Vụ tai nạn xảy ra trên đường tỉnh 827, đoạn thuộc phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23-10, ông Nguyễn Văn Ngàn (SN 1970; ngụ phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An) chạy xe máy trên đường tỉnh 827 theo hướng từ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành về TP Tân An.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến trước cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Long An (phường 3, TP Tân An), ông Ngàn đã tông vào phía sau xe container đang dừng và tử vong tại chỗ.











Tin-ảnh: H.Minh