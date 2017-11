Tung trinh sát khắp nơi tìm cháu bé 20 ngày tuổi bị cướp

27/11/2017 10:58

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cướp bé gái 20 ngày tuổi tối ngày 25-11

Sáng ngày 27-11, một cán bộ Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, tung tích cháu bé 20 ngày tuổi, là con vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979), bị cướp ngay trên tay bà nội trong căn nhà tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn "bặt vô âm tín". Các lực lượng trinh sát Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục tung quân đi khắp nơi truy tìm kẻ bắt cóc để giải cứu cháu bé.

Mấy ngày nay, cả khu phố 1, phường Bắc Sơn trở nên ồn ào. Người dân cả khu phố vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ cháu bé mới hơn 20 ngày tuổi bất ngờ cướp ngay trên tay bà nội ở trong nhà. Ai cũng tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của cháu bé và mong sao cháu được bình an.

Theo anh Nam (hàng xóm nhà anh Thuận), lúc đó vào khoảng 19 giờ ngày 25-11, anh nghe tiếng kêu cứu của anh Thuận nên chạy ra xem thì thấy bà Xuân (mẹ anh Thuận) nằm sõng soài dưới đất trước cổng nhà. "Khi ấy, nghe anh Thuận tri hô: "Cứu con em với", tôi liền chạy sang thì thấy bà Xuân nằm bất tỉnh dưới đất, mũi cháy máu, còn cháu bé không thấy đâu. Chúng nó hành động rất nhanh. Vợ chồng em nó (vợ chồng anh Thuận-PV) chuyển về đây sống từ năm 2008. Cả hai đều hiền lành, được mọi người trong xóm yêu quý"- anh Nam kể.

Hay tin vợ chồng anh Thuận bị kẻ gian bắt cóc con gái mới 20 ngày tuổi, nhiều đồng nghiệp đã tới nhà chia sẻ động viên, ai cũng thương và lo lắng cho cháu bé. "Vợ chồng anh Thuận sống rất hiền lành, hòa nhã, không có mâu thuẫn với ai ở cơ quan cả"- một nữ đồng nghiệp của vợ chồng anh Thuận nói.

Bà ngoại cháu bé vẫn chưa hết bàng hoàng và lo lắng cho sức khỏe bé 20 ngày tuổi

Khi chúng tôi đến ngôi nhà nơi xảy ra sự việc thì vợ chồng anh Thuận đang tới cơ quan công an để trình báo sự việc. Lúc này, chỉ có người thân trong gia đình anh Thuận ở nhà. Ngồi thất thần trong nhà, bà Phạm Thị Thương (SN 1945, bà ngoại cháu bé bị bắt cóc) vẫn không tin đó là sự thật. Bà cho biết khi hay tin cháu bị bắt cóc, bà liền tức tốc bắt xe từ Nam Định vào Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

"Do không sống cùng các con nên không biết vợ chồng nó có mâu thuẫn gì với ai không mà chúng nó nỡ làm thế. Khi vừa tới nơi, tôi nghe bà Xuân thông gia (bà nội của cháu bé bị bắt cóc-PV) kể lại rằng lúc đó bà ấy đang ngồi trong nhà bế cháu xem tivi, Thuận đi đón thằng lớn nên chỉ chốt cửa ngoài. Bất ngờ có một đôi nam nữ bịt mặt xông vào, người nam dí dao vào cổ bà ấy, còn người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt bịt vào mũi, mồm bà. Sau đó, chúng kéo bà Xuân ra trước nhà rồi cướp cháu bé và lên xe máy tẩu thoát"- bà Thương kể lại.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an phường Bắc Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cướp táo tợn. Xác định đây là vụ bắt cóc trẻ em nên Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Bỉm Sơn nhanh chóng vào cuộc sàng lọc các đối tượng, mối quan hệ… để tìm ra đối tượng bắt cóc, cứu cháu bé.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 25-11, tại nhà của anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) đã xảy ra một vụ cướp trẻ em táo tợn ngay trên tay người lớn.

Clip hiện trường nơi xảy ra vụ cướp trẻ em

Thời điểm trên, bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, mẹ đẻ anh Thuận) đang bế cháu gái hơn 20 ngày tuổi (sinh ngày 3-11), là con của vợ chồng anh Thuận, thì bất ngờ có 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đi xe máy tay ga xông vào nhà. Lúc này, đối tượng nam giới đã dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân rồi đẩy bà ra ngoài cổng, giằng lấy cháu bé rồi cả 2 lên xe tẩu thoát.

Được biết, anh Thuận quê tỉnh Thái Bình, chị Huyền quê Nam Định, hiện đang công tác tại ga đường sắt Bỉm Sơn. Ngoài cháu bé mới sinh, anh chị đã có 1 con trai học lớp 3. Gia đình anh Thuận được đồng nghiệp và khu phố đánh giá là hiền lành, hòa nhã với mọi người và không gây mâu thuẫn với ai.

