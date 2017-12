Tước bằng tài xế tháo dải phân cách trên cầu Thanh Trì

16/12/2017 17:14

Chiều 16-12, trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), cho biết đơn vị đã tiến hành lập biên bản đối với tài xế Vũ Công Vọng (SN 1974, trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội) với lỗi "Đi không đúng làn đường qui định".



Xe Innova của tài xế vi phạm tại cơ quan - Ảnh: Công an cung cấp

Tài xế Vọng được xác định là người điều khiển ô tô Innova mang BKS 29A-461.xx vi phạm trước đó khi lưu thông qua cầu Thanh Trì đã đi vào làn đường xe máy rồi cùng một số người xuống xe tự ý tháo rào lan can của làn xe máy cho xe đi sang làn đường ô tô đăng tải lên mạng gây xôn xao dư luận. "Trong sáng nay (16-12), tại trụ sở Đội CSGT số 14, tài xế Vọng sau khi xem lại video ghi lại hành vi vi phạm trước đó, đã viết tường trình và xin rút kinh nghiệm, đồng thời kí vào biên bản với lỗi vi phạm trên"- trung tá Tuyến nói.

Với lỗi "Đi không đúng làn đường qui định", tài xế Vọng sẽ bị xử lý phạt tiền từ 800.000 đến 1.200.000 đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước giấy phép lái xe (GPLX) từ 1-3 tháng theo qui định của Nghị định số 46 của Chính phủ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng cho biết mức phạt đối với tài xế Vọng là 1 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng.

Chiều 16-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết, về hành vi phá dỡ dải lan can trên cầu Thanh Trì, công an đã triệu tập những cá nhân liên quan lên làm việc, nhưng một số tài xế chưa lên trình diện. Lực lượng công an kiên quyết xử lí nghiêm những hành vi đó.



Hai người được cho là người trên xe ô tô đi vào làn xe máy tháo dải phân cách trên cầu Thanh Trì - Ảnh cắt từ clip

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ ngày 15-12, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh ùn tắc giao thông trên cầu Thanh Trì (thuộc địa phận quận Hoàng Mai, Hà Nội). Một số tài xế điều khiển ô tô vào làn đường dành cho người đi xe máy, phương tiện thô sơ theo hướng Hà Nội - Quốc lộ 5 đã xuống xe, dùng tay tháo dải phân cách cho xe di chuyển vào làn ô tô nhằm né tránh sự kiểm soát của CSGT.



Sáng 16-12, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có công văn gửi Phòng CSGT (PC67), Công an TP Hà Nội đề nghị xử lý nghiêm những tài xế điều khiển ô tô đi vào làn đường dành cho xe máy và có hành vi tháo dải phân cách trên cầu Thanh Trì, TP Hà Nội.

Huy Thanh