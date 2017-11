UBND TP HCM họp khẩn vụ hành hạ trẻ em ở quận 12

27/11/2017 15:49

Chiều 27-11, UBND TP HCM đã tổ chức cuộc họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo vụ bạo hành trẻ em ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu chủ trì cuộc họp.



Mở đầu cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu khẳng định dứt khoát làm tới nơi tới chốn những trường hợp này.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu chủ trì cuộc họp chiều 27-11

Báo cáo vụ việc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP Bùi Thị Diễm Thu cho biết hiện trên địa bàn TP có hơn 1.800 nhóm lớp giữ trẻ. Tất cả đều được cấp phép theo quy định. Theo bà Thu, đây là sự việc phát sinh nhất thời, ngành giáo dục cũng thấy mình có một phần trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND quận 12 Trịnh Thị Mỹ Lan cho biết cơ sở Mầm Xanh được cấp phép năm 2014, thời hạn 3 năm, đến 2016 được gia hạn. Bà Phạm Thị Mỹ Linh vừa là chủ cơ sở, vừa trực tiếp quản lý. Lớp có 36 trẻ (25 trẻ 3-5 tuổi, 11 trẻ từ 11-36 tháng). Cơ sở có 2 bảo mẫu chưa đạt chuẩn. UBND quận 12 đã kiểm tra, chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành đình chỉ ngay nhóm trẻ này. UBND quận 12 đã chỉ đạo công an điều tra ngay việc bạo hành tại cơ sở.

"Hiện đã sắp xếp cho 36 cháu đến học ở trường mầm non Họa Mi 2 cũng ở phường Hiệp Thành. Tuy nhiên phường chỉ tiếp xúc được 20 phụ huynh, còn lại thì chưa gặp được" – bà Lan nói.

Theo bà Lan, quận đã chỉ đạo tổng rà soát 53 trường và trên 200 nhóm lớp ngoài công lập về cơ sở vật chất, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên môn. Chiều nay, UBND quận 12 chỉ đạo họp toàn ngành, triệu tập chủ các cơ sở, nhóm lớp để nhắc nhở, chấn chỉnh không để xảy ra trường hợp tương tự.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng Công an quận 12, thông tin nhiều phụ huynh đề nghị xử lý hình sự. "Đủ dấu hiệu để khởi tố hình sự. Chiều nay, công an sẽ chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát" – ông Hải nói và cho biết đang cho người qua Hóc Môn để tìm 2 đối tượng bảo mẫu liên quan vụ bạo hành để phục vụ điều tra.

Sau khi nghe 2 đơn vị liên quan trực tiếp báo cáo, bà Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thu đặt vấn đề: Vì sao các quận - huyện đều có công tác thanh, kiểm tra nhưng chuyện bạo hành các cháu vẫn tiếp diễn? Đây không phải là vụ đầu tiên, vậy hiện đang đang vướng chỗ nào, làm sao để ngăn chặn?

"Xem clip mà không hiểu nổi những người này có nhân tính, nhân cách hay không. Tôi không hình dung được những hành động này lại xuất phát từ người phụ nữ. Bởi phụ nữ thường yêu thương trẻ con. Không hiểu nổi các cô lại có thể hành hạ các bé dã man vậy. Cách nào quản lý cho được, không thể chấp nhận được trên địa bàn TP HCM có thêm 1 vụ như thế này nữa xảy ra"- bà Thu bức xúc.

Nói về văn bản pháp luật quy định về vấn đề này, bà Thu cho biết không thiếu. Hệ thống từ TP đến quận- huyện, phường - xã đầy đủ. "Nhưng không hiểu sao bạo hành vẫn xảy ra. Còn điểm nào nữa không, còn điểm nào có tình trạng bạo hành? Tôi tin là có. Do đó, chúng ta phải có những hành động thiết thực ngay để xử lý vấn đề này" – bà Thu nhấn mạnh.

Theo bà Thu, bạo lực không chỉ ảnh hưởng về mặt sức khỏe mà còn hình thành ở các cháu sự tự kỷ, lo lắng, sợ hãi, sau này lớn lên các cháu sẽ rất hung dữ. "Tự nhiên cho ra đời 1 lớp trẻ hung hăng. Việc này rất tai hại, ăn sâu vào tiềm thức của các bé. Điều này là không thể chấp nhận được" – bà Thu nhấn mạnh.

Bà Thu chỉ đạo Sở Giáo dục- Đào tạo TP phải chủ trì, cùng với các sở liên quan bàn giải pháp, tham mưu cho UBND TP. Trong đó có vấn đề gắn camera, nghiên cứu gắn ở đâu, không chậm trễ hơn nữa. Ngoài ra, đối với các điểm mới mở, phải đưa việc gắn camera là một điều kiện để cấp phép. Việc này sẽ giúp các cô biết kiềm chế.

Bên cạnh đó, bà Thu cũng yêu cầu Sở Giáo dục- Đào tạo tăng cường kiểm tra các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn TP. Phát hiện điểm nào không đủ điều kiện thì rút giấy phép hoặc có sự tính toán xử lý. "Trong vụ này, nếu đủ điều kiện thì khởi tố ngay, không thể nhân nhượng. Nhất là dư luận có thông tin một đồng chí công an ở quận 12 bảo kê cơ sở này" – bà Thu nhấn mạnh.

Như đã thông tin quản lý và bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh hành hạ trẻ em khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Cùng ngày, đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12 cho biết đã triệu tập và làm việc với bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh) để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ trẻ em. "Hiện chúng tôi đã làm việc với bà Linh và những người liên quan để xem xét khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Linh về hành vi hành hạ người khác" - đại tá Phúc thông tin.

Trong sáng nay, bà Linh được mời lên Công an phường Hiệp Thành lấy lời khai phục vụ điều tra. Một số phụ huynh tức giận đã bồng con lên trụ sở, yêu cầu công an xử lý nghiêm các bảo mẫu hành hạ các bé. Một phụ huynh còn xông vào định tát bà Linh nhưng được công an ngăn cản. "Tại sao bà lại ác như vậy? Bà là bảo mẫu mà" - một phụ huynh bức xúc nói.

Bài và ảnh: PHAN ANH