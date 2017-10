Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai nói về vụ thượng tá Thường

24/10/2017 16:47

Chiều 24-10, liên quan quy trình bổ nhiệm thượng tá Võ Đình Thường, Phó Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt (Phòng CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai và các hoạt động xung quanh trạm thu phí BOT Biên Hòa, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Huỳnh Văn Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai.



Ông Hồng cho biết cán bộ ở chức vụ phó phòng CSGT không thuộc diện do tỉnh ủy quản lý trực tiếp. Do vậy, Đảng ủy công an với chức năng, thẩm quyền của mình sẽ làm rõ trước. Trường hợp có nội dung không được làm rõ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy mới vào cuộc.

"Nếu sự việc không được làm rõ thì Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy mới có ý kiến. Nếu các nội dung không được làm rõ, sẽ yêu cầu làm lại đến khi sự việc được rõ ràng. Còn hiện thì phải để bên đó làm trước"- ông Hồng nói.

Trạm thu phí BOT Biên Hòa hiện tạm ngưng hoạt động vì bị người dân phản ứng

Phóng viên cũng liên hệ với các bên liên quan để làm rõ hơn quy trình bổ nhiệm đối với thượng tá Thường, mối liên hệ gia đình giữa ông Thường và chủ đầu tư BOT Biên Hòa để giải tỏa thắc mắc của dư luận, nhưng các bên có trách nhiệm liên quan vẫn chưa chịu tiếp xúc.

Trong diễn biến liên quan, có thông tin là vài ngày tới, chủ đầu tư BOT Biên Hòa sẽ cho trạm thu phí hoạt động trở lại.

Ngày mai, 25-10, khoảng 20 tài xế nhận giấy mời của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai sẽ đến làm việc theo thư mời.

Như đã thông tin, sau khi thượng tá Võ Đình Thường ký giấy mời tài xế liên quan trạm BOT Biên Hoà lên làm việc, đã dấy lên trong dư luận nhiều nghi vấn.





CẨM TRANG