Va chạm trên cầu, xe ben tông chục mét lan can lao xuống sông

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 30-10, tại cầu Bình (trên quốc lộ 37) nối huyện Nam Sách và Thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn hi hữu khi chiếc xe ben biển kiểm soát 34C-112.79 do anh Trần Văn Giáp (SN 1981, trú tại thôn An Thường, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển lưu thông theo hướng Sao Đỏ - Nam Sách (Hải Dương) đến khu vực đầu cầu Bình đã va chạm với một xe ô tô đi ngược chiều. Chiếc xe ban sau đó đã mất lái tông sập hàng chục mét thành cầu rồi lao xuống xuống sông Kinh Thầy.

Rất may, trước khi xe ben lao xuống sông, tài xế Giáp đã kịp nhảy ra khỏi xe, thoát nạn.



Lực lượng chức năng đưa chiếc xe ben lên bờ

Ngay khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn và trục vớt chiếc xe ben ở dưới sông.

Đến khoảng trưa ngày 30-10, chiếc xe ben BKS 34C-112.79 đã được lực lượng cứu hộ trục vớt thành công từ lòng sông Kinh Thầy, đưa lên bờ.

