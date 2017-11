Vẫn còn 40 người Việt kẹt ở Bali sau khi núi lửa phun trào

28/11/2017 16:15

Núi lửa Agung, Bali phun trào - Ảnh: Reuters

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều 28-11, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn cho biết hiện có 40 người Việt Nam (gồm 11 nhóm chủ yếu là các gia đình đi du lịch) vẫn đang bị kẹt tại Bali do ảnh hưởng của việc núi lửa Agung phun trào mạnh, khiến sân bay quốc tế Ngurah Rai phải đóng cửa.

Ông Nguyễn Thanh Giang, phụ trách công tác lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, cho biết các nhóm này đã gọi điện vào đường dây nóng của Đại sứ quán và đã được hướng dẫn 2 cách nhanh nhất để rời khỏi Bali và trở về Việt Nam.

Cách nhanh nhất là đi phà sang đảo Lombok - một hòn đảo du lịch lân cận của Bali, mất khoảng 3-4 giờ để đến được sân bay quốc tế Lombok. Tuy nhiên, từ sáng sớm nay 28-11, sân bay này cũng đã phải đóng cửa do khói bụi của núi lửa ảnh hưởng đến an toàn của các chuyến bay.

Vì vậy, để rời khỏi Bali hiện nay chỉ còn 1 cách là đi bằng đường bộ đến Surabaya, nơi gần nhất có sân bay an toàn.

Trước đó, Đại sứ quán cũng đã hướng dẫn nhóm 7 du khách Việt Nam rời khỏi Bali an toàn bằng đường bộ. Nhóm du khách này đã thuê xe chạy xuyên đêm từ Bali tới Surabaya, sau đó đáp chuyến bay tới Jakarta vào tối qua 27-11. Hôm nay 28-11, nhóm 7 người này lên chuyến bay từ Jakarta về Hà Nội.

Nhiều khó khăn khi giải cứu du khách mắc kẹt: Núi lửa diễn biến phức tạp theo chiều hướng xấu, số người nước ngoài mắc kẹt cần giải cứu lớn. Hiện ước tính có khoảng 20.000 nước ngoài đang bị kẹt tại sân bay quốc tế Ngurah Rai.

Hiện chưa có thông tin đầy đủ có bao nhiêu người Việt kẹt và cần giải cứu ở Bali. Bali ở xa Jakarta khoảng 2.000 km. Cán bộ Đại sứ quán khó tiếp cận hoặc di chuyển xuống Bali do sân bay quốc tế đóng cửa.

Đại sứ quán đã đề ra một loạt giải pháp: Lập đường dây nóng với 3 cán bộ trực, 1 chính 2 ph; Trả lời gần như ngay lập tức yêu cầu giúp đỡ người dân, 24/24b; Đã kết nối và nhờ người địa phương hỗ trợ; liên tục cập nhật thông tin trên facebook Vietnam in IndonesiaSáng 28-11, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tiếp tục phát đi cảnh báo về tình hình hoạt động của núi lửa Agung, Bali đã và đang diễn biến phức tạp, các nhà khoa học đang đưa ra dự báo không tốt. Nhà chức trách Indonesia đang thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn. Do đó, sân bay Ngurah Rai, Bali khó có thể sớm hoạt động trở lại.



Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia một lần nữa gửi cảnh báo đến các du khách Việt Nam đang bị kẹt tại sân bay Ngurah Rai do các hãng hàng không hủy chuyến bay cần khẩn trương tìm cách rời khỏi Bali càng sớm càng tốt.

Theo thông tin từ Chính phủ Indonesia, Bali hỗ trợ miễn phí khách sạn 1 đêm cho du khách bị kẹt tại đây. Để rời khỏi Bali hiện nay có thể đi xe buýt từ sân bay Ngurah Rai đến sân bay Juanda, Surabaya (với giá thông báo là 300.000 Rupiah), sau đó từ đây bay đến các nơi khác.

Trường hợp cần hỗ trợ thông tin, du khách Việt Nam có thể liên hệ với Đại sứ quán qua đường dây nóng: Anh Nguyễn Thanh Giang +62811161025 hoặc trường hợp cần hỗ trợ cách rời khỏi Bali, liên hệ Hướng dẫn viên Du lịch địa phương Pak Nyoman +6285792640918, +6281338643014 hoặc Thông tin tại sân bay: Gunung Agung Volcano Crisis Center: 081321100319, Hotline: 0361 935 1011 ext 5055, Airport Information: 172.

D.Ngọc