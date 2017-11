Vây bắt 4 đối tượng đi ô tô mang theo khẩu súng quân dụng

02/11/2017 12:37

Ngày 2-11, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh này vây bắt thành công một nhóm đối tượng đi ô tô chở ma túy và có mang theo vũ khí quân dụng nguy hiểm.



Một trong bốn đối tượng bị đưa về trụ sở công an để điều tra

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 10 giờ 30 ngày 1-11, sau khi nhận tin báo có một nhóm người đi ô tô chở ma túy và có mang theo súng di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, công an huyện Bố Trạch phối hợp với lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động lên kế hoạch, kiểm tra vây bắt tại km651+212 trên Quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch).

Khi thấy "con mồi" xuất hiện, lực lượng chức năng triển khai lực lượng chủ động đón dừng xe ô tô bán tải mang BKS 37C-271.71 do Nguyễn Khánh Dũng (33 tuổi, ở tại Qùy Hợp, Nghệ An) điều khiển. Ngoài Dũng, trên xe chở thêm 3 người khác là: Nguyễn Tất Dũng (35 tuổi, ở Qùy Châu, Nghệ An), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (27 tuổi) và Lê Thị Hoa (26 tuổi, cùng ở Qùy Hợp, Nghệ An).



Hiện trường vụ vây bắt

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 105 g chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) và 452 viên thuốc dạng nén màu hồng (nghi là hồng phiến), 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 7 viên đạn và 138 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra xe tại hiện trường, lực lượng công an đã di lý cả 4 người về trụ sở Công an huyện để tiếp tục đấu tranh, khai thác. Ban đầu, những người đi trên xe không thừa nhận số tang vật.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bố Trạch tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.







M. Tuấn