Vợ chồng chủ tiệm vàng đau đớn nhìn 3 người thân chết cháy

02/11/2017 12:38

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 2-11, tại khu vực nhà lồng chợ Thứ Bảy (thuộc ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn này đều là người nhà của chủ tiệm vàng Thạnh Dũng, gồm: bà Bùi Thị Quắn (SN 1957), Bùi Đức Tính (SN 1999) và Hồ Huy Hoàng (SN 2003).

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong gia đình chủ tiệm vàng Thạnh Dũng chết cháy.

Theo một số người dân cho biết trước đó nhiều người giật mình tỉnh giấc sau khi nghe những tiếng nổ lớn phát ra từ phía khu vực chợ Thứ Bảy. Ngay sau đó, toàn khu vực này bị cúp điện nên nhiều gia đình phải tháo chạy ra khỏi nhà để xem chuyện gì đang xảy ra. Khi đó, mọi người nhìn thấy khói, lửa bốc cao ngùn ngụt từ phía tiệm vàng Thạnh Dũng cùng với 2 cửa hàng điện máy khác.

Khoảng 15 phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC thuộc Công an tỉnh Kiên Giang đã điều xe chuyên dụng cùng với hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy. Lúc này, ông Thống (chủ tiệm cửa hàng điện máy Thống) may mắn mở được cánh cửa phía sau nhà để thoát ra ngoài. Trong khi đó, bà Quắn (mẹ ông chủ tiệm vàng Thạnh Dũng) chạy ra được phía cửa trước tìm cách thoát thân nhưng không thành. Cùng vào thời điểm này, con trai lớn của chủ tiệm vàng gọi điện cho cha mẹ báo tin đang mắc kẹt trong đám cháy để nhờ người ứng cứu. Tuy nhiên, vợ chồng ông chủ tiệm vàng cũng đành bất lực nhìn mẹ, con trai và đứa cháu chết cháy bên trong. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng đập tường vào bên trong thì phát hiện thi thể 3 bà cháu đã bị cháy đen ở 2 vị trí khác nhau.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ huyện An Biên, cho biết do đơn vị này cách hiện trường khoảng 200 m nên ngay khi nhận được tin báo cháy của người dân, đội đã kịp thời có mặt với 2 xe chữa cháy, 3 máy bơm chữa cháy chuyên dùng cùng 31 chiến sĩ tham gia công tác chữa cháy. Cùng lúc đó, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang chi viện thêm 3 xe chữa cháy, 3 máy bơm chữa cháy, 25 cán bộ chiến sĩ. Về phía Công an huyện An Biên cũng tăng cường 30 cán bộ chiến sĩ, 2 máy bơm chữa cháy.

Sau 3 giờ chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến 4 căn nhà bị cháy, trong đó 3 căn bị thiêu rụi hoàn toàn.





Tin - ảnh: THỐT NỐT