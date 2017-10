Vỡ "hụi ma", vợ phó bí thư xã tự tử

25/10/2017 13:41

Theo phản ánh của hàng chục hộ dân ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, hiện tại vợ chồng ông Võ Thanh Hải (SN 1982; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ An) đã chiếm đoạt của mọi người hơn 10 tỉ đồng từ việc làm "hụi ma".

Bà Trần Thị Kim Hoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Chợ Mới, cho biết theo trình bày của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1984; ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An), vào ngày 21-4 vừa qua, bà này tự tử tại nhà riêng nhưng may mắn được cứu sống. Việc làm của bà Nhung đã tạo nên luồng dư luận không hay, gây hoang mang cho các hụi viên cũng như những người tham gia làm ăn với bà Nhung, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình địa phương. Do đó, Đảng ủy và chính quyền xã Mỹ An cùng các đoàn thể đã chủ động làm công tác tư tưởng để trấn an dư luận.



Bà Châu đại diện cho hàng chục hụi viên trình bày vụ việc

Trước đó, UBKT Huyện ủy Chợ Mới nhận được đơn tố cáo của công dân về việc lạm dụng tín nhiệm, chức vụ để chiếm đoạt tài sản đối với ông Hải do Thường trực Huyện ủy chuyển đến. Kết quả xác minh cho thấy việc chơi hụi của bà Nhung đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị và nhiệm vụ của địa phương, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người dân. Bà Nhung đã gây nợ nần và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế, hạnh phúc gia đình của nhiều người với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng. Đối với ông Hải, tuy không trực tiếp đứng ra vận động cán bộ, người dân tham gia chơi hụi hay đứng tên làm chủ hụi nhưng có lúc đã tham gia cùng vợ đi thu tiền hụi hoặc nhận tiền thay cho vợ khi bà Nhung vắng nhà. Trên cơ sở đó, vào ngày 23-6, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng và cách toàn bộ các chức vụ trong Đảng, trong chính quyền đối với ông Hải.

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu (51 tuổi; ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An), cho biết kể từ năm 2015, do thấy vợ chồng ông Hải và bà Nhung có nhà cửa, đất đai đàng hoàng nên nhờ người quen giới thiệu tham gia chơi và mua hụi của bà Nhung để kiếm lời. Hơn nữa, do biết được có nhiều cán bộ thuộc xã Mỹ An tham gia chơi hụi nên bà Châu cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cũng chính vì quá tin tưởng nên tính đến nay, bà Châu cùng 3 người con gái đã bị vợ chồng ông Hải quỵt với tổng số tiền gần 940 triệu đồng, trong đó có tiền mà Châu mua hụi hơn 700 triệu đồng.



Đại diện các hụi viên của bà Nhung trình bày sự việc với phóng viên Báo Người Lao Động.

Tương tự, trước đây ông Trần Thanh Bình (SN 1970; ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An) có tham gia chơi 63 dây hụi với nhiều mệnh giá từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng/tháng do bà Nhung làm chủ nên cũng đã bị "dính" hơn 600 triệu đồng. Trong khi đó, 10 hụi viên khác cùng đứng tên trong đơn tố cáo vợ chồng ông Hải đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

"Tôi không biết số tiền hàng tỉ đồng do các hụi viên đóng cho vợ chồng ông Hải từ năm 2016 đến nay đã đi về đâu. Gia đình tôi hiện tại đang gặp bế tắc, phải chạy nợ để trả cho ngân hàng và người khác"- ông Bình than thở.



Cũng theo bà Trần Thị Kim Hoàn, trong quá trình làm việc, vợ chồng ông Hải đã không thành khẩn khai báo sự thật. Bà Nhung một mực cho rằng bản thân số tiền hơn 10 tỉ đồng đó không biết vì sao mất đi trong khi không có hụi viên nào nợ tiền hụi. Chính vì vậy mà UBKT Huyện ủy Chợ Mới đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện này vào cuộc làm rõ những bất hợp lý này để giúp người dân lấy lại số tiền đã mất.



Về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Công an huyện Chợ Mới, xác nhận đơn vị này đang thụ lý điều tra làm rõ vụ vỡ hụi gây xôn xao dư luận đối với bà Nhung.

Bài và ảnh: THỐT NỐT