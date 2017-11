Vụ 2 cháu bé chết oan: Xuất hiện nhận định bất ngờ!

25/11/2017 14:49

Vụ xe khách tông chết 2 cháu nhỏ nhưng công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương không khởi tố vừa xuất hiện tình tiết mới. Theo đó, một người trong cuộc cho rằng xe khách không phải đột nhiên mất phanh mà xuất phát từ sự ẩu tả, bất cẩn của tài xế.



Người đưa ra đánh giá này là anh Quách Công Lập (33 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An).

Trước khi tai nạn xảy ra, anh Lập chạy xe máy chở con, đứng gần xe của chị Lê Thị Kim Chung (cũng đang chở 2 con). Hai xe này và 1 xe khác cùng đứng chờ đèn đỏ chuyển sang xanh thì bất ngờ bị xe khách lao từ đường khác tới tông trực diện. Anh Lập may mắn thoát chết nhưng xe bị hư hỏng. Xe anh và xe một số người khác được công an giữ để kiểm tra thiệt hại.

Xe khách ngẫu nhiên mất phanh tông chết 2 cháu bé do tài xế xử lý ẩu hay do "yếu tố khách quan"?

Ngày 24-11, anh Lập đã viết bản tường trình nói rõ toàn bộ vụ việc, cam kết chịu trách nhiệm về nội dung tường trình. Cam kết này đã được lãnh đạo UBND phường Tân Bình, thị xã Dĩ An chứng thực.

Hiện trường tharm khốc

Báo Người Lao Động trích tường trình của anh Lập: "Hôm đó khoảng 16 giờ 35 phút, tôi trên đường đi đón con đi học về. Khi đến điểm giao nhau thì có tín hiệu đèn màu đỏ. Tôi cho phương tiện dừng chờ sang đèn xanh. Con tôi ngồi phía sau. Bất ngờ tôi nghe một tiếng động đùng do xe khách 29 chỗ ngồi va chạm với 1 chiếc ô tô màu trắng. Lúc đó xe trắng đã dừng đèn đỏ hoặc đi chậm do có tín hiệu màu vàng. Cú tông mạnh đẩy xe màu trắng về phía trước chừng 7-10 m. Cùng lúc đó tôi thấy người lái xe (xe khách – PV) vẫn cầm vô lăng nhưng toàn thân gần như đứng thẳng dậy. Tôi nghe tiếng kít…kít…kít..." rồi tiếp đến là tiếng "réc…réc…réc". Xe ô tô cứ thế loạng choạng lao về phía chúng tôi. Quá hoảng loạn tôi chỉ biết giật mạnh tay lái để thoát ra ngoài và kịp định thần lại để quay lại tìm con. Hiện trường lúc đó thảm khốc. Hai đứa con nhỏ của chị Chung tử vong tại chỗ. Chị Chung bị thương nằm bất tỉnh, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng. Rất may con tôi thoát nạn.

Anh Lập đến phường chứng thực thể hiện sự chịu trách nhiệm về lời khai của mình

Với tư cách là người bị gây tai nạn trong vụ việc, tôi chưa thấy CSGT giải quyết thấu tình đạt lý. Dù 10 tháng đã trôi qua tôi chỉ được gọi đến 3 lần: lần 1 để làm công tác khám xe, lần 2 tôi chủ động đến để yêu cầu xin lấy lại xe máy của tôi mang về sửa chữa, lần 3 bên giao thông kêu đến để lấy lại lời khai.

Theo nhận định của tôi với tư cách là người từng lái xe và có hiểu biết qua về vận hành của động cơ ô tô, nguyên nhân gây tai nạn là do tài xế xe khách muốn tăng tốc độ để vượt đèn đỏ. Nhưng do xử lý tình huống kém nên va vào ô tô đi cùng chiều đang dừng phía trước. Vừa đi tốc độ cao lại va quẹt mạnh nên xe khách loạng choạng lao nhanh về phía trước. Lái xe đứng thẳng người lên đạp thắng đột ngột khiến "cốp pen" dầu như bị bục tràn ra ngoài làm thắng mất tác dụng. Chính vì thắng mất tác dụng, xe lại đi với tốc độ lớn đã làm hệ thống lái bị ảnh hưởng theo. Đây chính là nguyên nhân vụ tai nạn.

Tôi mong cơ quan công an điều tra để sớm đưa vụ việc ra ánh sáng, lấy lại công bằng cho người bị hại".

Nếu lời khai của anh Lập là sự thật thì rõ ràng việc mất phanh không phải là "yếu tố khách quan", "sự cố bất ngờ" như cơ quan điều tra nhận định để đi đến quyết định không khởi tố vụ án.



NHƯ PHÚ