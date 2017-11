Vụ bí thư thôn kê vợ nhận quà lũ lụt: Ăn chặn cả gói mì tôm?

12/11/2017 12:46

Người dân thôn 4, xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa rất bất bình trước việc quà hỗ trợ lũ lụt trao toàn cho những hộ có điều kiện

Liên quan đến việc người dân thôn 4, xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa bức (tỉnh Thanh Hóa) xúc về việc lãnh đạo thôn này liệt kê danh sách những hộ khó khăn đi nhận quà ủng hộ lũ lụt nhiều người có điều kiện khá giả ở địa phương, trong đó có cả vợ của bí thư, trưởng thôn - là những người trực tiếp rà soát, lên danh sách, người dân thôn này còn bức xúc về việc xã nói trao 6 gói mì tôm mỗi khẩu nhưng thôn chỉ trao có 5 gói.

Ghi nhận thực tế tại thôn này, hàng chục hộ dân được nhận hỗ trợ mì tôm khẳng định sau lũ lụt, mỗi hộ chỉ được nhận có 5 gói mì tôm, sau khi dân thấy các xóm bên cạnh được nhiều hơn thắc mắc thì thôn thông báo người dân lên nhận thêm 1 gói. "Có 6 gói mì tôm mà họ còn trao có 5, khi người dân có ý kiến thì họ thông báo lên thôn nhận thêm 1 gói, chúng tôi thấy tủi thân quá nên nhiều hộ không lên lấy- một người dân nói.

Theo tìm hiểu, trong đợi hỗ trợ mì tôm sau trong trận mưa lũ lịch sử đầu tháng 10 vừa qua tại xã Thiệu Dương thì 7 thôn (từ thôn 4 đến thông 10, là những thôn bị ngập nặng) mỗi khẩu sẽ được nhận 6 gói mì tôm, nhưng điều khó hiểu là tại thôn 4 hầu hết người dân chỉ được nhận có 6 gói/hộ chia làm 2 lần (lần nhận 5 gói và lần nhận thêm 1 gói).

Vợ trưởng thôn Dương Văn Thanh là bà Dương Thị Hằng...

...và vợ Bí thư thôn 4 được kê vào danh sách đối tượng khó khăn để đi nhận quà lũ lụt

"Gia đình tôi được nhận hỗ trợ 3 lần gồm 6 gói mì tôm, 10 kg gạo và 1 thùng mì tôm, ngoài ra không được nhận thêm gì"- ông Dương Đình Tạo và nhiều hộ khác khẳng định như vậy.

Về việc này, ông Dương Văn Hà, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc (MTTQ) xã Thiệu Dương khẳng định lần trao mì tôm là 6 gói/1 khẩu chứ không phải 6 gói/hộ. "Ngay sau khi nghe người dân thôn 4 thắc mắc hộ được 5 gói, hộ được 6 gói mì tôm, xã kiểm tra và thấy thôn 4 có phát thiếu 1 gói nên chỉ đạo phát bổ sung. Cái này là do cán bộ dưới thôn họ nghe không rõ vì trong 10 thôn bị ngập có 1 phần của thôn 1 đến thôn 3 bị ngập được hỗ trợ 5 gói, từ thôn 4 đến thôn 10 phát 6 gói. Do cứ tưởng thôn 4 cũng phát giống thôn 3 nên họ phát nhầm"- ông Hà nêu lý do.

Khi phóng viên đặt câu hỏi và cho biết người dân thôn 4 chỉ nhận được 6 gói/hộ, ông Hà cho biết sẽ cho kiểm tra lại thông tin này.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin hàng chục hộ dân thôn 4, xã Thiệu Dương bức xúc cho biết trong ngày 5-11 có 1 đoàn từ thiện về địa phương trao quà, nhưng trong danh sách gửi lên xã không hề có những người nghèo, người già, gia đình chính sách mà toàn thấy người khá giả.

Ông Nguyễn Văn Lan - người dân thôn 4, xã Thiệu Dương kể lại việc trao quà mà người dân bất bình

Cụ thể, nhà ông Dương Văn Nguyên (93 tuổi) đang nuôi vợ là Dương Thị An (93 tuổi) bị liệt, nhà bà Dương Thị Cúc (80 tuổi), bà Hà Thị Sánh (78 tuổi), ông Dương Đình Tạo (72 tuổi) - nuôi vợ tâm thần… toàn hoàn cảnh khó khăn thế nhưng không được nhận cứu trợ. Trong khi đó nhà bí thư thôn, trưởng thôn, hội nông dân hoàn cảnh khá giả, thậm chí nhà bí thư thôn còn có nhà lầu 3 tầng to nhất nhì thôn lại có tên trong danh sách đối tượng khó khăn cần được hỗ trợ.

Làm việc với Báo Người Lao Động về vấn đề này, ông Dương Văn Hà, Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Dương cho biết có việc vợ bí thư chi bộ, trưởng thôn 4 trong danh sách được nhận hỗ trợ. "Do hôm đó đoàn thông báo gấp quá, phòng làm việc của tôi lại không có máy in nên không rà soát lại được danh sách thôn 4. Hơn nữa trong danh sách bí thư, trưởng thôn không đứng tên mà vợ đứng tên nên không nhận ra"- ông Hà nêu lý do.

Được biết, hiện UBND TP Thanh Hóa đã nắm được sự việc và đang giao cho các phòng ban có liên quan kiểm tra thông tin trên để có hướng xử lý.

Bài-ảnh-video: Thanh Tuấn