Vụ Đồng Tâm: "Công an Hà Nội không đánh ông Lê Đình Kình"

ĐBQH Đào Thanh Hải: Công an TP Hà Nội thực thi nhiệm vụ hoàn toàn đúng quy định pháp luật

Sáng nay 7-11, Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ hai về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chống tham nhũng.

Đại biểu (ĐB) Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã có trao đổi với ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) liên quan đến vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Theo ĐB Đào Thanh Hải, phát biểu trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ĐB Dương Trung Quốc nêu về việc lực lượng công an đánh ông Lê Đình Kình nhưng đến nay sao vẫn chưa xử lý.

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết ngay sau khi xảy ra vụ án, Bộ Công an đã thành lập đoàn thanh tra do một Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn. Quá trình thanh tra đã kiểm tra rất kỹ toàn bộ quy trình công tác, việc chấp hành pháp luật và thực thi pháp luật của lực lượng Công an TP Hà Nội.

Theo ông Hải, sự việc xảy ra khi cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ ông Lê Đình Kình. "Gia đình ông Lê Đình Kình đã xông vào chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ, giằng co và xảy ra việc ông Lê Đình Kình bị gãy chân"- ông Hải cho biết.

Đại biểu Hải cho biết sau khi bị gãy chân, ông Lê Đình Kình đã tố giác một cán bộ làm ông gãy chân. Nhưng trong thực tế, quá trình thanh tra, điều tra lại cho thấy vị cán bộ bị tố giác đúng là có mặt ở hiện trường nhưng không hề tham gia vào việc bắt giữ và đứng cách đó một đoạn.

"Căn cứ vào kết luận thanh tra, không có vấn đề gì liên quan đến quá trình lực lượng thực thi nhiệm vụ đánh, gây thương tích cho ông Lê Đình Kình. Đây hoàn toàn là trong quá trình giằng co giữa lực lượng thực thi nhiệm vụ và gia đình ông Kình đã xông vào cản trở việc thực thi nhiệm vụ và dẫn đến việc gãy chân"- Phó giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định.

"Công an TP Hà Nội thực thi nhiệm vụ hoàn toàn đúng quy định pháp luật"- ông Hải kết thúc phát biểu của mình.

ĐB Dương Trung Quốc: "Tốt nhất là các đồng chí phải công khai sự việc ấy để dân bình luận, xem một ông già 82 tuổi có thể tự gãy chân hay không".

Bấm nút xin phát biểu, ĐB Dương Trung Quốc bày tỏ ông không tranh luận lại phát biểu của ĐB Đào Thanh Hải, mà chỉ đặt vấn đề: "Sự việc diễn ra đã hơn nửa năm rồi. Phải chăng đó là cách làm của Công an TP Hà Nội và làm chúng ta nhớ lại câu chuyện xảy ra trên cầu Nhật Tân, rằng đó là "nhỡ tay", "vung tay lên mặt". Tôi thấy điều đó là không nên và không minh bạch. Tốt nhất là các đồng chí phải công khai sự việc ấy để dân bình luận, xem một ông già 82 tuổi có thể tự gãy chân hay không?".

Văn Duẩn