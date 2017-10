Vụ giám đốc tát nữ bác sĩ: Phạt chủ tịch phường 300.000 đồng

27/10/2017 09:55

Ông Nguyễn Xuân Huân cầm ghế lúc xảy ra xô xát

Sáng ngày 27-10, thông tin từ Thành ủy Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vinh vừa có kết luận và đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô. Cụ thể ông Huân bị kỷ luật khiển trách do vi phạm quy định về văn hóa, ứng xử của cán bộ, công chức, đảng viên ở nơi công cộng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vinh đã tiến hành xác minh những vi phạm của ông Huân trong vụ nữ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay tại phòng cấp cứu của Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Dựa trên kết quả xác minh, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vinh đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Huân. Ngoài ra, ông Huân đã bị cơ quan chức năng phạt hành chính 300.000 đồng do có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP Vinh đã tiến hành xử phạt ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp Tân Thắng, 3 triệu đồng. Trong đó, hành vi gây mất trật tự tại bệnh viện bị phạt 300 ngàn đồng; hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác bị phạt 300 ngàn đồng...



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào đêm ngày 18-8-2017, anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115. Bác sĩ Hoàng Thị Minh thăm khám, nghi ngờ anh Nam bị vỡ xương gò má nên chỉ định đi chụp phim. Khi thấy anh Nam nằm ở phòng cấp cứu, cho rằng bác sĩ chậm trễ xử lý nên ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng (giám đốc của anh Nam) đã chửi bới và tát liên tục vào mặt bác sĩ Minh.

Thấy đồng nghiệp bị đánh, điều dưỡng Lê Quang Hoà làm cùng ê-kíp tới can ngăn và hỏi anh Thắng: "Sao anh lại đánh bác sĩ...", đồng thời thông báo tại đây có camera giám sát. Tuy nhiên, ông Thắng đe doạ, xô vào người điều dưỡng Hoà. Ngoài ra, ông Thắng còn bị cáo buộc là dùng lời lẽ hăm doạ gọi xã hội đen ở TP Vinh tới chém bác sĩ, và gọi công an tới dẹp Bệnh viện 115. Khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP Vinh có mặt tại đây để thăm anh Nam (là cháu). Khi nghe ông Thắng nói việc bệnh nhân đưa vào lâu mà bác sĩ không cấp cứu, ông Huân bức xúc và cầm ghế. Tuy nhiên, khi thấy ông Thắng lớn tiếng đi vào phòng điều dưỡng Hoà thì ông Huân thả ghế đi vào cùng với một người khác can ngăn ông Thắng. Toàn bộ sự việc trên được camera an ninh của bệnh viện ghi lại.

Tin-ảnh: Hải Vũ