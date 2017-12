Vụ tàu vỏ thép hỏng: Kiện ra tòa nếu không bồi thường

17/12/2017 06:08

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Bình Định vừa nhận văn bản của Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (trụ sở ở tỉnh Nam Định) phản hồi về việc đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho ngư dân có 5 tàu cá vỏ thép do công ty đóng bị hư hỏng, phải nằm bờ sửa chữa trong thời gian dài.



"Năm tàu vỏ thép do chúng tôi đóng thực tế chỉ bị hư hỏng phần thân vỏ. Việc sửa chữa, khắc phục các tàu này chậm là do ngư dân làm đơn đề nghị kiểm tra tôn đóng vỏ tàu bị chậm, công ty lại phải chờ các văn bản đồng ý sửa chữa của các cơ quan chức năng... Hơn nữa, vụ việc này đã khiến 300 công nhân nhà máy đóng tàu của chúng tôi thất nghiệp, công ty gặp nhiều khó khăn. Do vậy, chúng tôi không thể bồi thường và hỗ trợ thiệt hại cho các chủ tàu được" - ông Nguyễn Xuân Nguyên, Giám đốc Công ty Đại Nguyên Dương, giải thích.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Nam Triệu (trụ sở TP Hải Phòng) vẫn chưa có văn bản trả lời về vấn đề đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho các tàu cá vỏ thép hư hỏng khác do công ty này đóng. Theo ông Nguyễn Văn Mẫn, quyền Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, việc bồi thường và hỗ trợ cho ngư dân, công ty phải báo cáo với cơ quan chủ quản là Tổng cục Hậu cần (Bộ Công an) để xin ý kiến rồi mới có hướng giải quyết.

Trước đó, ngày 5-12, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi 2 đơn vị đóng tàu trên về việc bồi thường và hỗ trợ thiệt hại cho 19 tàu vỏ thép bị hư hỏng của ngư dân địa phương. Tổng số tiền ngư dân yêu cầu bồi thường và hỗ trợ là 45,6 tỉ đồng cho 19 tàu. Trong đó, 5 tàu do Công ty Đại Nguyên Dương đóng bị yêu cầu bồi thường hơn 9 tỉ đồng và 14 tàu do Công ty Nam Triệu đóng bị yêu cầu bồi thường gần 36,6 tỉ đồng.

Đầu năm 2017, sau khi hạ thủy chưa được bao lâu, 19 tàu vỏ thép ở Bình Định do 2 công ty Đại Nguyên Dương và Nam Triệu đóng, đã bị hư hỏng nặng, không hoạt động được, khiến nhiều chủ tàu lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất.

Trái luật, không thể chấp nhận Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho rằng việc Công ty Đại Nguyên Dương từ chối bồi thường cho các chủ tàu là trái pháp luật và không thể chấp nhận được. "Chúng tôi sẽ chỉ đạo cho Sở NN-PTNT mời Công ty Đại Nguyên Dương vào làm việc lại một lần nữa. Nếu công ty này tiếp tục từ chối bồi thường cho ngư dân thì chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng sẽ tạo điều kiện tối đa cho chủ tàu kiện ra tòa để đòi quyền lợi hợp pháp" - ông Châu nhấn mạnh.

ANH TÚ