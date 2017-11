Vụ xe máy "kẹp 3" tông CSGT: Chiến sĩ CSGT của C67 đã tử vong

30/11/2017 21:27

Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên tối 30-11 cho biết chiến sĩ CSGT (CSGT) của Cục CSGT (C67-Bộ Công an) bị xe máy tông sáng cùng ngày trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đã tử vong do chấn thương quá nặng.



Nơi xảy ra vụ xe máy "kẹp 3" tông CSGT đang làm nhiệm vụ tử vong

Chiến sĩ đã tử vong vào 17 giờ chiều cùng ngày 30-11.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng hơn 9 giờ ngày 30-11, trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, thuộc địa phận phường Tân Long (TP Thái Nguyên), một tổ công tác của Cục C67 đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một xe máy "kẹp 3" (chở 3 người trên 1 xe máy) vi phạm giao thông nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.



Thay vì dừng xe, người điều khiển xe máy lao lên tông vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Cú tông quá bất ngờ đã làm 2 người bị thương nặng, trong đó có 1 CSGT.

Huy Thanh