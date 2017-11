Xây dựng thành phố thông minh, kết nối

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân:

Phải có tính dự báo

Người dân hỏi bao giờ hết kẹt xe, bao giờ hết ngập nước? Chúng ta chưa trả lời được vì dự báo chưa sát cũng như chưa mô phỏng được. Bản chất làm ĐTTM là cho bớt giật mình vì mọi thứ dự báo được. Nguyên tắc của ĐTTM là phải có tính dự báo. ĐTTM thì chính quyền, doanh nghiệp và người dân phải thông minh. Bản thân mỗi người dân, tổ chức phát huy tối đa năng lực của mình và trở thành chủ thể sáng tạo.

Xây dựng ĐTTM, hoạt động của chính quyền cần được giám sát hiệu quả. Trong năm 2018, TP HCM phải triển khai xây dựng các trung tâm dữ liệu tích hợp, mô phỏng dự báo, an toàn mạng và điều hành; quy hoạch hạ tầng chung… Đồng thời, triển khai một số nhánh như giao thông, giáo dục, y tế, giám sát môi trường… thông minh; huy động vai trò của người dân, tức là tạo thiết bị phần mềm gắn điện thoại di động để họ góp ý cho quá trình xây dựng ĐTTM.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong:

Mục tiêu nằm trong nhóm 10 TP toàn cầu

Về dài hạn, TP HCM xác định phát triển kinh tế chủ yếu dựa trên dịch vụ và đổi mới sáng tạo, trong đó TP đặt mục tiêu nằm trong nhóm 10 TP toàn cầu (TP đẳng cấp thế giới). Trước mắt, TP HCM phải trở thành ĐTTM. Nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm phát triển TP được xem như động lực trực tiếp thì việc xây dựng TPTM được xem như đòn bẩy để TP tăng trưởng vượt bậc so với phương pháp tăng trưởng truyền thống - chủ yếu dựa vào nguồn vốn và lao động. Đây còn được kỳ vọng như một làn gió mới để thu hút đầu tư, tạo ra những giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Vì vậy, TP HCM cần sớm trở thành ĐTTM và gia nhập các TPTM trên thế giới; kéo tầng lớp dân cư thu nhập thấp hội tụ với nhóm thu nhập trung bình và khá. Sau hội nghị, Ban Điều hành đề án sẽ cụ thể hóa kế hoạch từng năm để tổ chức thực hiện. TP luôn đồng hành, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư để xây dựng TP HCM trở thành ĐTTM.

Giám đốc Công an TP HCM Lê Đông Phong:

Thử nghiệm camera định vị, nhận dạng người

Công an TP HCM đã xây dựng đề án "Ứng dụng công nghệ khoa học hiện đại vào công tác bảo đảm an ninh trật tự TP giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025". Trong đó có việc xây dựng hệ thống camera kỹ thuật công nghệ tiên tiến để giám sát, định vị, nhận dạng người và phương tiện giao thông trên địa bàn TP.

Từ tháng 3 đến nay, Công an TP đã khảo sát, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống camera và kết quả đạt được khả quan. Hệ thống có khả năng tự động phân tích, xác định những phương tiện di chuyển có hành vi không bình thường. Xây dựng các mối liên kết các đối tượng có hành vi không bình thường với nhau. Thống kê đưa ra những trường hợp có tần suất xuất hiện bất thường tại một số vị trí. Hệ thống cũng tự động phát hiện, cảnh báo những đối tượng cần chú ý cho các đơn vị công an gần nhất. Hệ thống còn cập nhật nhanh chóng mật độ giao thông trên các tuyến đường. Công an TP sẽ triển khai quyết liệt đề án này trong thời gian tới.