Xe bồn cán chết cô gái chưa được phép chạy ở nội đô

15/12/2017 16:18

Vụ tai nạn thương tâm ngay trung tâm TP HCM giữa xe bồn và xe máy vào chiều 14-12, khiến cô gái chạy xe máy chết tại chỗ khiến nhiều bạn đọc bực xúc.

Theo đó, không ít bạn đọc cho rằng hiện nay, việc quản lý, cấp phép cho xe bồn chạy ở khu trung tâm TP HCM bất chấp giờ giấc đang đe dọa tính mạng của người đi đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về những bức xúc của bạn đọc, trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP HCM, cho biết muốn biết xe bồn cán chết cô gái ở khu trung tâm có được phép lưu thông vào trung tâm hay không thì phải liên hệ với Sở GTVT. "PC67 chỉ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm đường cấm, giờ cấm", ông Bình nói.

Theo Sở GTVT TPHCM chiếc xe bồn gây ra vụ tai nạn thương tâm đã lưu thông vào trung tâm TP HCM khi chưa được cấp phép

Liên hệ với Sở GTVT TP thì được ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc sở này khẳng định: Theo hồ sơ hiện có thì xe bồn gây tai nạn chưa được cấp phép lưu thông vào khu trung tâm TP HCM. "Hiện hồ sơ, vụ việc đều được bàn giao cho Công an quận 1 xử lý", ông Hưng thông tin.

Hiện vụ việc đang bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Như đã thông tin, 13 giờ ngày 14-12, xe bồn BKS 51D-164.29 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hai Bà Trưng trên đường Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM), hướng ra đường Tôn Đức Thắng. Lúc gần tới giao lộ với đường Lý Tự Trọng, xe bồn trên va chạm với xe máy do 2 cô gái chở nhau, lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến người ngồi sau xe máy là chị Lê Thị Hồng Nhung (18 tuổa; quê An Giang) tử vong tại chỗ. Người còn lại may mắn văng ra ngoài, thoát chết.

THÀNH ĐỒNG