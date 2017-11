Xe máy 2 người hàng xóm đấu đầu, 3 người tử vong

09/11/2017 19:48

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Ngọc Tuấn

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 9-11, tại Km 37+700m QL 46B, đoạn qua huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 60 N9-1187 do ông Võ Trọng Thanh (SN 1968, trú xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) điều khiển theo hướng Vinh - thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương). Khi lưu thông đến địa phận xóm 4 (xã Ngọc Sơn), do trời mưa đường trơn đã tông trực diện với chiếc xe máy mang BKS 37X3-243.11 do ông Lê Đình Đức điều khiển chở bà Nguyễn Thị Hồng (cùng SN 1948, cùng trú tại xã Ngọc Sơn).

Cú va chạm mạnh khiến ông Thanh tử vong tại chỗ, ông Đức, bà Hồng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. Theo thông tin ban đầu, ông Đức và ông Thanh là hàng xóm sống cạnh nhà nhau.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hải Vũ