Xe tải đổ dốc “phơi bụng”, tài xế và phụ xe nhập viện cấp cứu

18/11/2017 12:14

Hiện trường vụ tai nạn khiến xe tải lật ngửa làm tài xế cùng phụ xe đều bị thương nặng

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng 18-11, tại km17 Quốc lộ 217, đoạn qua xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, xe tải BKS 37C-271.33 lưu thông theo hướng TP Thanh Hóa đi huyện Quan Sơn, đổ dốc đường núi quanh co, có độ dốc lớn, xe tải chở quá nặng khiến tài xế không làm chủ được tay lái nên chiếc xe tải đã lao vào vệ đường rồi lật ngửa, "phơi bụng" ven Quốc lộ 217.

Hậu quả, tài xế Đậu Văn Hồng (SN 1989, ngụ xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) và phụ xe Nguyễn Văn Thuyết (SN 1978, ngụ thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) cùng bị thương nặng, được người dân đưa ra ngoài rồi mang tới Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn cấp cứu. Tài xế và phụ xe sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu do vết thương quá nặng.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng "phơi bụng" sau tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe tải chở đầy gỗ nằm "phơi bụng" ven đường, gỗ văng khắp nơi, đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng làm gãy 4 cọc tiêu Quốc lộ 217, một cột cáp viễn thông.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Quan Sơn đã tới hiện trường phối hợp cùng người dân đưa tài xế, phụ xe đi cấp cứu và làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Tin-ảnh: Thanh Tuấn