Xử lý nghiêm cá nhân liên quan vụ "đào bay" quán Phúc Lộc Thọ

20/12/2017 09:09

Sau bài điều tra "Một đêm cùng đào bay" của Báo Người Lao Động, UBND quận Bình Tân (TP HCM) đã chỉ đạo chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B nhanh chóng kiểm tra, xác minh nội dung báo phản ánh về tình trạnh "bay lắc", mua bán ma túy tại quán karaoke Phúc Lộc Thọ trên đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B; đồng thời, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng trên.

Ngoài ra, UBND quận còn chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành văn hóa- xã hội quận phối hợp với UBND phường xử lý, triệt xóa các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội.

Cảnh "cắn" thuốc lắc và hít ma túy trong quán karaoke Phúc Lộc Thọ (ảnh cắt từ clip)





Video: Cảnh khách và tiếp viên "bay lắc" ở quán karaoke Phúc Lộc Thọ - quận Bình Tân

Theo báo cáo từ UBND quận Bình Tân, chi nhánh Công ty CP thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tân Phúc Lộc Thọ- nhà hàng Phúc Lộc Thọ (địa chỉ trên đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B) do ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1958) làm chủ. Chi nhánh công ty này được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp giấy phép hoạt động vào ngày 26-12-2016.

Ngày 10-11-2017, đội kiểm tra liên ngành văn hóa- xã hội quận đã kiểm tra hành chính chi nhánh Công ty Tân Phúc Lộc Thọ- nhà hàng Phúc Lộc Thọ, lập biên bản xử lý hành chính về 4 hành vi vi phạm như: không lập hồ sơ quản lý lao động, không giao kết hợp lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng, không thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và thử việc quá thời hạn quy định.

Trong khi đó, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết đã nắm được thông tin phản ánh tiếp viên và khách "bay lắc" trong quán karaoke Phúc Lộc Thọ. Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo xác minh và yêu cầu Công an quận Bình Tân báo cáo toàn bộ sự việc. Nếu có tình trạng mua bán thuốc lắc, ma túy như báo chí phản ánh thì sẽ xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan.

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh từ người dân, phóng viên Báo Người Lao Động đã thâm nhập vào quán karaoke Phúc Lộc Thọ, chứng kiến cảnh mua bán chất kích thích công khai và màn "thác loạn" của khách với tiếp viên. Đáng nói là khi thấy khách lo sợ, tiếp tân quán đã trấn an: "Có bà chủ lo rồi, chơi đi, không bị công an kiểm tra đâu!".

Nhóm Phóng Viên