13 năm truy tìm gã thợ hồ trốn truy nã

25/02/2017 09:37

Sau 13 năm trốn truy nã, Nguyễn Văn Hào đã bị bắt.

Nhắc đến việc truy bắt các đối tượng trốn truy nã, Trung tá Võ Trọng Khoa, cán bộ trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Đồng Nai vẫn còn nhớ vụ tầm nã Nguyễn Văn Hào (39 tuổi, quê tỉnh Hà Nam), đối tượng bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông.

Hồ sơ của Hào được Trung tá Khoa tiếp cận từ khi công tác ở Công an TP.Biên Hòa, và khi chuyển công tác đến PC52 ông lại được giao thụ lý hồ sơ tầm nã Hào.

Gây tai nạn rồi bỏ trốn

“Xét về hành vi và tội danh của Hào trong vụ án, đối tượng không thuộc dạng nguy hiểm, chỉ là vi phạm giao thông gây thương tật cho người khác. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn đối tượng không chấp nhận bồi thường cho nạn nhân, cộng với việc điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe nên Hào đã bị cơ quan công an khởi tố điều tra” - Trung tá Khoa kể lại.

Theo hồ sơ, vào tháng 11-2004, trong một lần điều khiển xe máy lưu thông trên địa bàn TP.Biên Hòa, Hào đã gây tai nạn giao thông làm một người bị thương tật tỷ lệ 41%. Sau khi gây tai nạn, do không có điều kiện để bồi thường cho nạn nhân, cộng với cuộc sống thợ hồ nay đây mai đó theo các công trình xây dựng khiến Hào nghĩ công an sẽ khó tìm ra mình. Từ đó, Hào không bồi thường cho nạn nhân mà quyết định bỏ trốn.

Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa xác định thời điểm Hào điều khiển phương tiện gây tai nạn không có giấy phép lái xe; đối tượng đã bỏ trốn nên đã ra quyết định truy nã đối tượng về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời gửi thông báo đến công an các địa phương để truy tìm.

Một cán bộ PC52 cho biết, tiếp nhận hồ sơ truy nã đối với Hào, các trinh sát PC52 đã nhanh chóng phối hợp với công an các địa phương tìm kiếm đối tượng. Tuy nhiên, Hào sống nay đây mai đó nên để lần ra chỗ ở của đối tượng rất khó khăn.

Mỗi khi nhận được thông tin Hào xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào, trinh sát đều tìm đến xác minh. “Địa điểm trinh sát chúng tôi nhắm tới là các khu vực có công trình đang xây dựng và khu nhà trọ, lán trại công nhân gần đó để dò la tin tức của Hào” - vị cán bộ trinh sát kể lại.

Tuy nhiên, sau những phần việc ở các công trình xây dựng nhỏ, công việc ít ỏi, Hào lại cùng nhóm đồng nghiệp chuyển đi nơi khác làm công trình mới. Tại rất nhiều địa phương, như: Bình Dương, Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh, trinh sát rà soát thông tin về Hào nhiều năm liền vẫn không xác định được manh mối.

Lộ diện sau 13 năm bôn tẩu

Hơn chục năm trôi qua, hồ sơ truy nã Nguyễn Văn Hào vẫn được PC52 lưu giữ và bố trí cán bộ theo dõi như nhiều hồ sơ truy nã khác.

Giữa tháng 2-2017, nhận được tin Hào đang làm tại một công trình xây dựng ở tỉnh Bình Dương và trú ngụ trong một chung cư ở KP.Phú Hội, phường Vĩnh Phú (TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương), tổ trinh sát tầm nã do Trung tá Võ Trọng Khoa chỉ huy được lệnh lên đường truy bắt.

Theo Trung tá Khoa, khu chung cư này dân cư sinh sống đông đúc, người ra vào mỗi ngày rất nhiều nên việc tìm kiếm Hào trong số hàng trăm người làm việc tại đây không dễ. Trong khi đó, qua rà soát những người đăng ký tạm trú ở công an địa phương lại không có thông tin về Hào. Các trinh sát đưa ra nhận định, rất có thể Hào chỉ ở nhờ nhà người quen hoặc người làm chung nên không đăng ký tạm trú.

Suốt cả ngày 18 đến rạng sáng 19-2, tổ trinh sát tầm nã liên tục rà soát các căn hộ trong khu chung cư để tìm cho được Hào trước khi đối tượng rời đi nơi khác. Với sự hỗ trợ của công an địa phương, đến gần trưa 19-2, tổ trinh sát đã xác định căn hộ nghi Hào đang trú ngụ nên đã bố trí người đeo bám, chờ cơ hội tiếp cận đối tượng.

12 giờ ngày 19-2, lực lượng công an xuất hiện tại căn hộ D35 khu dân cư Vĩnh Phú 2, TX.Thuận An khi Hào đang có mặt tại đây. Nghe trinh sát đọc lệnh bắt mình, Hào đã đổi sắc mặt vì không ngờ mình đã bỏ trốn hơn 13 năm mà vẫn bị công an phát hiện.

“Nếu chúng tôi không xuất hiện đúng lúc thì đầu giờ chiều 19-2, Hào và đồng nghiệp lại khăn gói đến một công trình mới và công tác truy bắt đối tượng sẽ càng nhiêu khê hơn” - Trung tá Khoa nói.

Theo Danh Trường (Đồng Nai)