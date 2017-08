Bắt "đại gia" lừa đảo 8 tỉ đồng

22/08/2017 14:20

Ngày 22-8, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã phối hợp với Công an TP Cần Thơ và lực lượng của Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm, Bộ Công an bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 8 tỉ đồng...

Đối tượng này là Phan Việt Dũng, 57 tuổi, trú TP Cần Thơ.

Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa. Theo cơ quan Công an, trước đó, vào năm 2012, Dũng lấy giấy chứng minh nhân dân của người khác, lập công ty chuyên kinh doanh vận tải, xây dựng, khai thác khoáng sản… trên địa bàn TP Cần Thơ.

Trong quá trình kinh doanh, Dũng vay của ngân hàng và nhiều cá nhân với số tiền hơn 8 tỉ đồng, sau đó, không có khả năng trả nợ, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.





Theo Ngọc Sơn (Công an nhân dân)