Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

16/01/2017 15:35

Đó là Nguyễn Thị Xuân Thu (53 tuổi, trú tại 29 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP. Huế) là đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2-7/2016, lợi dụng lòng tin của những người quen biết, Thu đã vay mượn số tiền gần 1 tỷ đồng với lãi suất cao để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Thu đã chiếm đoạt số tiền trên và bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo của người bị hại, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều tra, xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Xuân Thu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Thị Xuân Thu khi đối tượng đang lẩn trốn ở một nhà trọ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Thái Bình (Thừa Thiên-Huế Online)