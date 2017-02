Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lúc 1 giờ sáng

14/02/2017 12:39

Huỳnh Văn Cường (SN 1991, thường trú tại số 19, ấp An Khương, xã Hội An huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; can tội "Cố ý gây thương tích", do Cơ quan điều tra Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp ra quyết định truy nã.

Trinh sát đang lấy lời khai Huỳnh Văn Cường

Cường có mối quan hệ rộng, thường xuyên thay đổi chổ ở để che giấu thân phận, có thời gian đến Bình Dương, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh… Trinh sát đã nhiều lần đến gia đình động viên người thân kêu gọi Huỳnh Văn Cường ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước nhưng không được.

Với tinh thần quyết tâm, bằng biện pháp nghiệp vụ trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã phát hiện Huỳnh Văn Cường đến Phú Quốc (Kiên Giang) làm thuê cho một công ty xây dựng; lâu rồi Cường không về thăm gia đình.

Đúng như dự định lúc 1 giờ sáng 11-02-2017 trinh sát bắt Huỳnh Văn Cường tại một quán nhỏ gần nhà. Tại Công an xã Hội An, huyện Chợ Mới, Cường khai nhận hành vi phạm tội và hành trình lẩn trốn của mình. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm chuyển Cường cho cơ quan điều tra Công an Lấp Vò xử lý theo thẩm quyền.

Theo Hoàng Huy (Công an Đồng Tháp)