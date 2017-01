Bắt đối tượng truy nã sau 20 năm lẩn trốn

10/01/2017 11:00

Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Súc, 55 tuổi, cư trú ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang sau 20 năm lẩn trốn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Văn Súc tại cơ quan điều tra.

Căn cứ theo Quyết định truy nã số 56 của Công an tỉnh An Giang ngày 11-7-1997, bằng các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đối tượng, vào khoảng 12 giờ ngày 9-1-2017, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Văn Súc khi y đang làm công tại khu phố Đông An, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 1996, Nguyễn Văn Súc đến Ngân hàng nông nghiệp Mỹ Xuyên – Long Xuyên thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 15.041m² để vay số tiền là 15.000.000 đồng. Súc dùng số tiền trên để kinh doanh sản xuất, do việc làm ăn bị thua lỗ nên đến thời gian phải đáo hạn ngân hàng thì Súc không có khả năng chi trả và bỏ trốn cho đến nay.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Súc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Nghiêm Túc (CAND Online)