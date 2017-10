Công an Đồng Nai và Cần Thơ cùng truy bắt kẻ trốn chạy

28/10/2017 12:26

Mặc dù Nguyễn Văn Tý (27 tuổi, quê TP Cần Thơ) đã được bàn giao cho Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) thụ lý điều tra theo thẩm quyền, nhưng khi nhắc lại vụ bắt giữ Tý, các trinh sát PC52 Công an tỉnh Đồng Nai vẫn nhớ rõ tình huống bắt giữ đối tượng.



Chém người trong ngày Mùng một Tết

Lật lại hồ sơ vụ án, một cán bộ trinh sát thuộc PC52 Công an tỉnh cho biết hành vi gây án của Nguyễn Văn Tý xảy ra đúng vào ngày mùng một Tết Nguyên đán năm 2017. Vào thời điểm đó, sau khi ăn nhậu Tý cùng một nhóm bạn rủ nhau đánh bài ăn tiền tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

Nguyễn Văn Tý lúc bị bắt tại cơ quan công an.

Chơi chưa được bao lâu, giữa Tý và một người trong nhóm là Lê Tấn Liêm xảy ra mâu thuẫn. Dù được mọi người can ngăn, mâu thuẫn đã được dàn xếp êm xuôi, nhưng vì còn bực tức chuyện cũ nên tối hôm đó Tý gọi Nguyễn Ngọc Hoài (22 tuổi, quê tỉnh An Giang) xách hung khí đi tìm Liêm giải quyết mâu thuẫn.

Quay lại chỗ đánh bài, thấy Liêm vẫn còn ngồi chơi ở đây, Tý và Hoài liền xông vào đánh chém. Liêm vùng bỏ chạy nhưng vẫn bị Tý và Hoài đuổi theo đánh chém khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi gây án, biết mình vừa gây ra vụ ẩu đả gây xôn xao dư luận, khó thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan công an nên Tý và Hoài phóng xe chạy thẳng về TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) để lẩn trốn.

Đúng như suy nghĩ của kẻ gây án, vụ việc sau đó được Công an quận Thốt Nốt vào cuộc điều tra truy xét.

Lần theo dấu vết của kẻ gây án

Sau một thời gian điều tra, vào tháng 6-2017, xác định hành vi của Nguyễn Văn Tý là nguy hiểm và có tính chất côn đồ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt ra quyết định khởi tố bị can đối với Tý, nhưng thời điểm này đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Các trinh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt tiến hành truy bắt Tý để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án, nhưng nhiều tháng trôi qua vẫn chưa có kết quả. Do đó, vào ngày 19-9, Công an quận Thốt Nốt ra quyết định truy nã Tý và gửi thông báo đến nhiều địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Theo một cán bộ trinh sát PC52 Công an tỉnh, một trong những lý do để Công an quận Thốt Nốt đặt vấn đề hỗ trợ truy nã là vì đối tượng có người chị gái đang sinh sống tại TP.Biên Hòa.

Tiếp nhận thông tin từ Công an quận Thốt Nốt, PC52 Công an tỉnh cử trinh sát tiến hành rà soát một số địa bàn nghi Tý sẽ ẩn náu trong những ngày trốn truy nã ở TP.Biên Hòa. Với sự hỗ trợ của công an các địa phương, các trinh sát tầm nã nhanh chóng lần ra tung tích của Tý. Theo đó, Tý đang ở cùng người chị gái tại một khu nhà trọ ở phía sau quán karaoke C. (nằm trên đường Võ Thị Sáu, KP.7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa). Nguồn tin trinh sát cũng cho biết chị gái của Tý đang làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke C. Tổ trinh sát tầm nã đã lên phương án bắt giữ đối tượng.

Gần trưa 2-10, như kế hoạch đã định, tổ trinh sát bất ngờ ập vào phòng trọ nơi Tý đang ẩn náu và nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng trước sự bất ngờ của nhiều người xung quanh.





Theo Trần Danh (Báo Đồng Nai)