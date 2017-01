Gã đàn ông chuyên dụ dỗ bán các cô gái lỡ thì

11/01/2017 10:42

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an tỉnh Hải Dương liên tiếp lập công, bắt giữ và vận động nhiều đối tượng trốn truy nã ra đầu thú. Trong đó, có trường hợp đã lẩn trốn 26 năm...

26 năm kể từ thời điểm vụ án xảy ra, các đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ gồm Đinh Văn Cảnh (SN 1964, trú tại Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang); Trần Ngọc Bội (SN 1935, ở An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh); Nguyễn Văn Hưởng (SN 1960, trú tại Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương) và Nguyễn Văn Dự (SN 1964, ở Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương) lần lượt trả án trước pháp luật với mức án từ 3-7 năm tù, riêng Nguyễn Hoài Thanh (SN 1960, ở khu 4, thị trấn Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn) vẫn biệt vô âm tín.

Việc bắt giữ đối tượng như một món nợ đối với Công an tỉnh Hải Dương và cũng là món nợ đối với các nạn nhân của vụ án. Đến những ngày đầu tháng 1-2017, tức là sau 27 năm xảy ra vụ án, vẫn còn một nạn nhân chưa có cơ hội trở về đoàn tụ với người thân trong gia đình...

Sau khi Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các cán bộ Phòng PC52 Công an tỉnh Hải Dương một lần nữa lật lại hồ sơ về Thanh. Khoảng tháng 8-1989, Đinh Văn Cảnh, đối tượng từng có tiền án về tội mua bán phụ nữ bàn với Thanh về việc lừa bán người sang nước ngoài kiếm lời. Nghĩ là làm, các đối tượng tìm gặp Bội, đặt vấn đề tìm các cô gái quá lứa, lỡ thì đưa sang Trung Quốc gả chồng. Bội nhận lời sau đó đã tìm Nguyễn Văn Hưởng đặt vấn đề tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc...

Sau khi tìm được chị Nguyễn Thị H. và Nguyễn Thị L. (cùng ở Chí Linh), Dự đưa các nạn nhân đến gặp Hưởng, thống nhất ngày đi. Ngày 2-1-1990, Hưởng, Thanh, Bội đón hai nạn nhân về nhà Bội. Đến ngày 4-1-1990, Cảnh từ Lạng Sơn về nhà Trần Ngọc Bội.

Đến khoảng 13h cùng ngày, 4 đối tượng gồm Thanh, Cảnh, Bội, Hưởng đưa chị H. và chị L. ra ga Bắc Nội (Chí Linh) đón tàu đi Lạng Sơn. Thanh, Cảnh là người đưa trực tiếp hai nạn nhân, còn Hưởng ở lại nhà của Thanh một đêm thì về Chí Linh. Hai nạn nhân H. và L. bị Thanh và Cảnh đưa sang khu vực biên giới, bán cho một đối tượng Trung Quốc.

Đến tháng 6-1990, nạn nhân H. trốn được về Việt Nam, còn chị L. thì từ đó đến nay bặt vô âm tín.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 21-2-1990, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán phụ nữ, sau đó ra các quyết định khởi tố bị can đối với Thanh, Cảnh, Bội, Hưởng, Dự. Ngày 27-3-1991, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Hưng nay là Hải Dương đã đưa ra xét xử tuyên phạt các bị cáo trên với mức án từ 3-7 năm tù. Riêng Nguyễn Hoài Thanh sau khi gây án đã bỏ trốn nên Cơ quan ANĐT ra quyết định truy nã.

Nguyễn Hoài Thanh và Lê Thị Thu Hiền.

Với quyết tâm bắt giữ đối tượng, các trinh sát Phòng PC52 Công an tỉnh Hải Dương đã lật lại vụ án. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và qua nhiều ngày trinh sát, đã phát hiện đối tượng ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 20-12-2016, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn đã ập vào bắt giữ Thanh, trước sự ngỡ ngàng của anh ta.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác của Phòng PC52 Công an tỉnh Hải Dương đã vận động thành công Nguyễn Văn Tiến (SN 1963, HKTT tại TP Hải Dương, Hải Dương), đối tượng trốn truy nã 23 năm về hành vi cố ý gây gương tích đến cơ quan Công an đầu thú.

Năm 1993, sau khi gây án, Tiến bỏ trốn. Cùng thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra lệnh truy nã cũng là lúc tập thể trung đại tu ôtô Hải Hưng (thị xã Hải Hưng cũ), nơi đối tượng sinh sống giải thể, mỗi người một nơi nên không ai biết gì về thông tin của Tiến...

Về phần cán bộ làm công tác truy nã của Công an tỉnh Hải Dương, khi tiếp nhận thông tin, trên lệnh chỉ có một cái tên, không có quê quán, địa chỉ. Mất rất nhiều thời gian, lực lượng trinh sát mới xác định được quê gốc của anh ta ở Lê Lợi, Gia Lộc (Hải Dương).

Kiên trì lần theo tung tích của Tiến, khoảng cuối năm 2015, Phòng PC52 có thông tin đối tượng này về quê mua ôtô, làm dịch vụ vận tải hành khách. Song khi lực lượng trinh sát có mặt thì Tiến do làm ăn thua lỗ lại bỏ nhà đi làm ăn xa. Vào những ngày cuối năm 2016, các trinh sát có thông tin đối tượng đang sinh sống ở Tây Nguyên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã thông qua người thân vận động đối tượng từ Tây Nguyên về Hải Dương đầu thú.

Ngoài ra, Phòng PC52 Công an tỉnh Hải Dương còn phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang, truy tìm một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đó là Lê Thị Thu Hiền (SN 1981, ở phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Hiền vay nợ của rất nhiều người sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi nhận được thông tin của Công an tỉnh Hà Giang, Phòng PC52 Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lực lượng truy tìm và phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hải Dương...

Lo sợ bị phát hiện, trong thời gian sinh sống tại Hải Dương, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm thuê trọ, tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Theo Xuân Mai (CAND)