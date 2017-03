Giám đốc trốn nã sa lưới và những bí mật

15/03/2017 13:49

Một trong những vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm thời gian qua là vụ án xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II. Trước khi TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 2 bị can là Phạm Nhật Kiều (53 tuổi, trú tại quận 3, TP Hồ Chí Minh) và Lê Mạnh Dũng (66 tuổi, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cho thuê tài chính II, chi nhánh Nam Sài Gòn (Công ty ALCII) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan tới vụ án còn có Vũ Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai (Công ty Phương Mai), trụ sở tại quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Vũ Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai.

Theo cáo trạng, tháng 9-2007, Long đã gặp Phạm Nhật Kiều để đề nghị duyệt cho Long thuê tài chính số tiền 33 tỉ đồng. Mặc dù tài sản thế chấp là tàu biển Phúc Hải 06 chưa đứng tên sở hữu của Công ty Phương Mai, hồ sơ không đảm bảo về năng lực tài chính nhưng Kiều vẫn chỉ đạo Dũng ký duyệt đề xuất để Kiều ra quyết định cho thuê tài chính với số tiền 33 tỉ đồng. Đến thời hạn trả nợ, Long không trả số tiền nêu trên mà bỏ trốn.

Công ty ALCII đã chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn và thu hồi tài sản cho thuê để bán đấu giá. Tính đến ngày 31-12-2014, Công ty ALCII không thu hồi được tài sản đã cho thuê, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng...

Quá trình điều tra vụ án, ngày 21-10-2014, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”; ngày 21-1-2016 khởi tố tiếp về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II, Chi nhánh Nam Sài Gòn và ra Quyết định khởi tố bị can số 59/C46-P13 đối với Vũ Văn Long, Giám đốc Công ty Phương Mai về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, bước đầu xác định đối tượng Vũ Văn Long trong thời gian làm Giám đốc Công ty Phương Mai khi ký, thực hiện hợp đồng thuê tài chính với Chi nhánh Nam Sài Gòn để thuê tàu, quá trình khai thác tàu, Công ty Phương Mai không thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo hợp đồng mà chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản Nhà nước tại Công ty cho thuê tài chính II, Chi nhánh Nam Sài Gòn số tiền gần 56 tỷ 700 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Do không xác định được đối tượng đi đâu, ngày 29-1-2016, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Vũ Văn Long về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng nhiều lần nhưng chưa bắt được đối tượng. Sau đó, Cục Cảnh sát kinh tế đã có công văn số đề nghị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) hỗ trợ xác minh truy bắt đối tượng truy nã Vũ Văn Long để phục vụ công tác điều tra.

Xét thấy tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của Vũ Văn Long, hoạt động lẩn trốn phạm vi rộng liên quan đến nhiều địa phương, rất khó khăn trong công tác truy bắt đối tượng, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát quyết định việc xác lập chuyên án để tổ chức xác minh truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Văn Long.

Thực hiện kế hoạch chuyên án đã được lãnh đạo Tổng cục phê duyệt, Phòng 4 Cục Cảnh sát TNTP phía Nam đã cử các tổ công tác phối hợp với Công an các địa phương tiến hành xác minh, rà soát, sàng lọc đối tượng, dựng lại toàn bộ các mối quan hệ nhân thân, bạn bè… của đối tượng tại các địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk… đồng thời, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng.

Qua rà soát, sàng lọc, tổ công tác phát hiện tại địa bàn xã Đăk NDrung, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông có đối tượng giống Vũ Văn Long đang làm thuê trong rẫy tiêu. Người đàn ông này có nhiều đặc điểm rất bất thường như ngại tiếp xúc với người dân địa phương, luôn tìm cách né tránh khi có người lạ xuất hiện, không khai báo cư trú…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định đối tượng này chính là Vũ Văn Long. Do đây là địa bàn có địa hình phức tạp, nhiều đồi núi cao hiểm trở, cây cối rậm rạp, gần biên giới Việt Nam, Campuchia nên phải tổ chức bắt giữ đối tượng đảm bảo bí mật, bất ngờ, nhanh chóng, không để đối tượng phát hiện, trốn thoát.

Ngày 13-3, Phòng 4 Cục Cảnh sát TNTP cho biết, quá trình phá án, được sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân, các tổ trinh sát đã hóa trang, triển khai lực lượng bố trí tại những địa điểm thuận lợi giám sát và tiếp cận đối tượng gần nhất có thể. Khi đối tượng Vũ Văn Long xuất hiện tại rẫy cà phê, các tổ trinh sát đã tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đấu tranh, Vũ Văn Long khai nhận mình đúng là người có tên trong quyết định truy nã, đồng thời khai rõ một số tình tiết liên quan đến hành vi phạm tội của mình...

Theo Anh Hiếu (CAND)