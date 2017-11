Hai gã mua phế liệu và kế hoạch ẩn thân

18/11/2017 10:05

Quyết định truy nã Nguyễn Anh Tuấn và Phan Văn Thức.





Vừa hoàn tất thủ tục bàn giao 2 đối tượng Thức và Tuấn cho Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thụ lý điều tra vụ án, một cán bộ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cả 2 không phải là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, nhưng việc tầm nã các đối tượng cũng khiến các trinh sát gặp nhiều khó khăn.



Bỏ trốn vì đánh bạc

Theo hồ sơ vụ án, vào đầu tháng 8-2017, Thức và Tuấn tham gia đánh bạc cùng một số người tại xóm 7, xã Quỳnh Yên (huyện Quỳnh Lưu). Trong lúc cả nhóm đang say sưa sát phạt thì công an địa phương ập vào bắt quả tang. Lúc này, Thức và Tuấn đã nhanh chân chạy thoát. Biết cơ quan công an sẽ truy bắt mình để phục vụ công tác điều tra, cả 2 quyết định trốn vào miền Nam.

Rời quê, Thức và Tuấn đến nhiều tỉnh, thành ẩn náu và tìm kế mưu sinh. Cuối cùng, Thức thuê phòng trọ ở phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), còn Tuấn ở trọ với người quen tại phường Long Sơn (quận 9, TP.Hồ Chí Minh). Trong thời gian lẩn trốn, cả 2 đều chọn nghề mua bán phế liệu để kiếm sống. Dưới vỏ bọc những người mua bán phế liệu lam lũ, Thức và Tuấn ung dung đi lại, làm ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu sau thời gian điều tra vụ án đánh bạc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tuấn và Thức. Do cả 2 đều bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Quỳnh Lưu ra quyết định truy nã và chuyển đến cơ quan công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước để nhờ hỗ trợ xác minh, truy bắt Tuấn và Thức về quy án.

Gã mua bán phế liệu lộ diện

Cán bộ trinh sát PC52 Công an tỉnh kể, nhận được tin báo từ Công an huyện Quỳnh Lưu về việc truy tìm 2 đối tượng truy nã đang ẩn náu tại TP.Biên Hòa và một số địa bàn lân cận, các trinh sát tầm nã đã vào cuộc.

Theo thông tin các trinh sát tầm nã có được, quá trình trốn truy nã, Tuấn và Thức thường sử dụng xe ba gác máy đi mua bán phế liệu ở TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), quận 9 (TP.Hồ Chí Minh) và tỉnh Bình Dương. Sau khi mua phế liệu ở nhiều nơi, cả 2 thường đem bán cho các vựa phế liệu ở khu vực chân cầu Đồng Nai (thuộc địa bàn TP.Biên Hòa). Với những thông tin thu thập được, các trinh sát tầm nã đã tiếp cận một số vựa phế liệu ở phường An Bình để xác minh.

“Biết đối tượng thường xuyên lui tới các vựa phế liệu ở khu vực chân cầu Đồng Nai để bán hàng, chúng tôi bố trí người đeo bám ở những nơi này. Thế nhưng quanh chân cầu Đồng Nai (thuộc các phường: Tân Vạn, An Bình và Long Bình Tân...) có nhiều vựa phế liệu nên việc tìm kiếm đối tượng không dễ dàng, nhất là khi trong tay chúng tôi chỉ có hình ảnh đối tượng trên quyết định truy nã không được sắc nét lắm” - một trinh sát cho biết.

Bám trụ nhiều ngày ở các điểm nghi vấn, các trinh sát tầm nã đã lần ra vựa phế liệu thường mua hàng phế liệu do Thức và Tuấn đem đến bán nằm ở phường An Bình (TP.Biên Hòa). Tuy nhiên, phải vài ba ngày, sau khi gom phế liệu chất đầy xe ba gác máy thì Tuấn và Thức mới chở đến bán cho vựa phế liệu này.

Tiếp tục đeo bám vựa phế liệu ở phường An Bình hơn một tuần lễ, đến chiều 15-11, tổ trinh sát tầm nã thấy một người đàn ông rất giống Thức xuất hiện. Tuy nhiên, người này không điều khiển xe ba gác máy chở phế liệu đến bán mà đi cùng một người khác đến quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm ở phường An Bình để uống cà phê và trò chuyện.

Ngay lập tức, các trinh sát bám theo 2 người này để theo dõi. Quan sát người đàn ông khả nghi giống với ảnh của Thức trong quyết định truy nã, tổ trinh sát tầm nã xác định đây chính là Thức nên quyết định áp sát để bắt giữ. Tuy nhiên, khi thấy các trinh sát xuất hiện tại quán cà phê, Thức lập tức đứng dậy bỏ đi.

Biết đối tượng cảnh giác với người lạ, các trinh sát nhanh chóng ập đến bắt “nóng” Thức trước sự ngỡ ngàng của những người trong quán cà phê.

Khoảng 1 giờ sau khi biết tin “đồng nghiệp” của mình bị bắt, Tuấn tìm đến PC52 Công an tỉnh đầu thú để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.





Theo Danh Trường (Báo Đông Nai)