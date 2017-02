Lật tẩy kế hiểm của kẻ trốn truy nã lâu năm

01/03/2017 11:03

Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, lực lượng truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội đã liên tiếp lập nhiều chiến công, bắt được nhiều đối tượng thuộc diện nguy hiểm, trốn truy nã lâu năm. Ngày đầu xuân, chúng tôi đã có mặt tại đại bản doanh của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Hà Nội và được nghe kể về những ngày tháng trên từng cây số để có thể vạch mặt và truy bắt được các đối tượng…

10 ngày theo dấu cặp vợ chồng truy nã nguy hiểm

Có thể nói cặp vợ chồng Nguyễn Thị Tý (48 tuổi) và Phạm Phú Thanh (50 tuổi, cùng trú tại Đền Lừ I, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong số những đối tượng khiến cho lực lượng truy nã phải tốn nhiều công sức nhất. Ba năm trời đằng đẵng, rất nhiều chuyến công tác vào các tỉnh thành miền Trung, miền Nam, các trinh sát mới có thể khiến các đối tượng phải về chịu tội.

Cặp vợ chồng Thanh - Tý tại cơ quan Công an.

Thượng úy Dương Ngọc Khánh Tùng, phó đội trưởng Đội 4 PC52 cho chúng tôi biết anh cùng đồng đội vừa trở về đơn vị sau chuyến công tác dài 10 ngày tại các tỉnh miền Trung. Đã có thời điểm anh em trong tổ công tác cảm thấy mệt mỏi, bế tắc vì bị mất dấu đối tượng. Tuy nhiên, chỉ huy đội đã động viên đồng thời liên tục cung cấp những thông tin quý giá để Tùng và đồng đội tiếp tục cuộc hành trình.

Khoảng 6 năm về trước, Phạm Phú Thanh là giám đốc của một công ty chuyên về xây dựng, cùng vợ Nguyễn Thị Tý (là kế toán công ty) đã vay nhiều tỷ đồng của nhiều người dân cùng ở khu đô thị Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) để làm ăn. Tuy nhiên, sau khi bị thua lỗ số tiền lên tới gần 4 tỷ đồng, Thanh và Tý đã rủ nhau bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau một quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã nguy hiểm đối với hai đối tượng này.

Là những kẻ có học, vợ chồng Thanh - Tý không những cao chạy xa bay mà còn có rất nhiều thủ đoạn để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan điều tra. Quá trình thu thập thông tin, các trinh sát Đội 4 phát hiện Thanh và Tý đã di chuyển vào nhiều tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị… Tuy nhiên, các đối tượng không ở một nơi quá vài ngày. Hai đối tượng cũng rất hạn chế việc liên lạc về gia đình, mỗi khi có việc phải liên hệ thì luôn có những thủ đoạn che giấu kỹ lưỡng.

Khoảng tháng 7-2016, các trinh sát phát hiện hai vợ chồng đang có mặt tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình và đã lên kế hoạch tổ chức truy bắt. Tuy nhiên, khi tổ công tác chuẩn bị lên đường vào Hà Tĩnh thì hai đối tượng đột nhiên "biến mất" không thấy tăm hơi đâu. Chuyến công tác tạm thời được hoãn lại…

Tháng 1-2017, các trinh sát có thông tin cặp vợ chồng Thanh - Tý sẽ giải quyết việc riêng tại khu vực TP Hà Tĩnh, một tổ công tác của Đội 4 đã lập tức lên đường tổ chức truy bắt. Ngày 27 Tết các trinh sát có mặt tại khu vực huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ba ngày theo sát di biến động của các đối tượng, cứ ngỡ là sắp tóm được đến nơi thì các đối tượng lại… mất hút. Buổi trưa ngày 30 Tết, các trinh sát đuổi theo chiếc xe nghi là hai đối tượng Thanh - Tý đang di chuyển. Tuy nhiên, khi dừng chiếc xe lại để kiểm tra, hai kẻ cáo già trốn truy nã đã biến mất từ lúc nào. Tổ công tác đành phải ngậm đắng mà trở ra Bắc ăn Tết.

Suốt trong những ngày Tết, thượng úy Tùng vẫn tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ bám sát cặp đối tượng quái quỷ này, kiên quyết phải đưa họ về quy án. Ngày 14-2-2017, nhận thấy những thông tin về hai đối tượng đã tương đối "chuẩn chỉ", tổ công tác do thượng úy Tùng chỉ huy tiếp tục có mặt tại Quảng Bình để tổ chức truy bắt.

Các trinh sát tiến hành các biện pháp nghiệp vụ một cách cơ bản, kỹ lưỡng. Công tác phối hợp với lực lượng công an các địa phương cũng được tổ chức chặt chẽ. Không quản ngày đêm, các trinh sát liên tục có mặt tại những "điểm nóng" nghi là đối tượng đang lẩn trốn.

Qua nhiều ngày theo sát các đối tượng, lực lượng truy bắt phát hiện được quy luật của cặp đôi này là thường xuyên thuê nhà nghỉ để ở và xin làm việc tại một số công ty xây dựng thuộc hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Tuy nhiên các đối tượng cũng rất "quái" khi thường nghỉ ở những nhà người quen và các chủ nhà nghỉ lại kiêm luôn là người "cảnh giới" cho hai đối tượng. Cũng chính vì thế mà việc nắm bắt những di biến động của họ gặp rất nhiều khó khăn.

Trinh sát PC52 Công an TP Hà Nội dẫn giải một đối tượng truy nã nguy hiểm về trụ sở.

Ngày thứ tám của cuộc truy bắt, tổ công tác theo dấu hai đối tượng lên khu vực đập Phú Vinh, hồ Đồng Sơn thuộc TP Đồng Hới (Quảng Bình). Đây là khu vực đồi núi rất hiểm trở, nhiều đoạn các chiến sĩ phải đi bộ tăng bo vào những địa điểm tình nghi. Lúc trở ra gặp một dốc đứng, chiếc xe Innova bất ngờ bị sa lầy tại một rãnh thoát nước.

"Chúng tôi đang loay hoay không biết làm thế nào để chiếc xe thoát khỏi vũng lầy thì rất may nhiều người dân ở xung quanh đã có mặt để kê gỗ, đẩy xe giúp. Khi đến được địa điểm thì một lần nữa cặp vợ chồng kia đã di chuyển trước đó nhiều giờ" - thượng úy Tùng chia sẻ.

Cặp đôi lừa đảo cứ như là ma trơi, lúc ẩn lúc hiện trêu tức tổ công tác. Khi mà những hy vọng để tìm được vị trí chính xác của đối tượng cứ ít dần thì bất ngờ sáng sớm hôm sau, thông tin từ một quần chúng nhân dân cho biết hai đối tượng đã lại xuất hiện tại một nhà nghỉ, lập tức các trinh sát tổ chức quây chặt. Lần này, để tránh việc "rút dây động rừng", trinh sát đã phối hợp với PC52 Công an tỉnh Quảng Bình bao vây nhiều lớp. Trưa cùng ngày, hai kẻ trốn truy nã đủng đỉnh đi vào một nhà nghỉ thuộc phường Đức Ninh Đông (TP Đồng Hới, Quảng Bình) lập tức bị các trinh sát tóm gọn.

Tại cơ quan công an, Thanh và Tý nhanh chóng khai nhận mọi hành vi. Đồng thời Thanh còn tâm sự rằng, rất "vui" khi gặp được các chiến sỹ công an. Thanh rất "hãi" nếu chẳng may rơi vào tay bọn giang hồ. Rằng Thanh đã chán kiếp sống chui lủi như chuột lắm rồi. Thanh muốn được về với con, muốn lo công việc vì con cái đã lớn…

Bắt đối tượng có 3 giấy chứng minh nhân dân

10 năm trước, đối tượng Nguyễn Thăng Long (36 tuổi trú tại Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) ra Hà Nội làm thuê tại một tiệm cầm đồ. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Long đã cuỗm tất cả đồ đạc của tiệm rồi trốn vào một tỉnh phía Nam. Long di chuyển qua nhiều tỉnh thành, mỗi tỉnh lại làm một giấy CMND mang tên khác nhau nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Nguyễn Thăng Long

Khoảng tháng 5-2016, các trinh sát Đội 4 PC52 có thông tin Long hiện đang trốn tại thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Được sự đồng ý của lãnh đạo phòng, tháng 1-2017 một tổ công tác đã có mặt tại Bình Dương để truy bắt đối tượng.

Gần chục năm trước Long từ Hà Nội đã vào Châu Thành (Trà Vinh) ẩn dưới một cái tên khác rồi lấy vợ, sinh con. Khi cảm thấy cuộc sống đã yên ổn, Long đã đưa bố mẹ đẻ vào ở cùng. Tuy nhiên, biết mình mang lệnh truy nã Long đã mò lên Tân Uyên (Bình Dương) mua nhà rồi xin việc mới. Long khá yên trí với cái tên mới là Ngô Thúc Định (35 tuổi, thường trú tại Trà Vinh). Ngay như đứa con trai của Long cũng không mang họ Nguyễn mà được đổi sang họ Ngô. Tuy nhiên, hắn không biết rằng cái kim nằm trong bọc lâu ngày cũng lộ ra.

Tổ công tác của Đội 4 PC52 có mặt tại Bình Dương tổ chức khoanh vùng đối tượng. Khi trốn tại Tân Uyên, Long không khai báo tạm trú mà lẩn trốn tại một khu vực rất đông công nhân người tứ xứ đang ở. Chính vì vậy mà chính quyền địa phương cũng không hề biết đến hắn. Đồng thời tại đây Long cũng kiếm được một giấy CMND mang số mới, địa chỉ mới. Long rất yên trí nghĩ rằng sẽ không bao giờ bị phát hiện.

Các trinh sát tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tuy nhiên chưa thể xác định chính xác hắn đang ở đâu. Lần theo các mối quan hệ của Long, các trinh sát phát hiện hắn từng làm công nhân tại một số công ty. Tuy nhiên, có mặt tại Công ty B. trinh sát mới biết công ty này đã giải thể. Tiếp tục lần theo người từng phụ trách nhân sự của công ty, chị ta cho biết trong hồ sơ không có ai tên là Nguyễn Thăng Long. Chỉ đến khi tấm ảnh của Long được đưa ra, người này mới xác nhận là đúng người đàn ông này từng làm việc ở đây, nhưng không phải là Long mà là Định.

Tiếp tục lần theo mối quan hệ về công việc của đối tượng, các trinh sát đã phát hiện được Long đang làm tại một công ty khác. Và kế hoạch theo sát đối tượng đã được dựng lên… Ngày 17-1-2017 trên đường từ nhà lên công ty Long đã bị các trinh sát tóm gọn.

"Mẹ già" ham bài bạc

Cũng trong chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, tổ công tác của Đội 4 PC52 đã tóm được một nữ quái tên Nguyễn Thị Phượng (60 tuổi, trú tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Phượng và chồng là Đoàn Ngọc Hòa (63 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên) bị phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội truy nã từ năm 2010 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Phượng

Năm 2009, Phượng cùng chồng đã cùng nhau dựng lên màn kịch bán nhà, thu lợi nhiều tỷ đồng. Căn nhà rộng 52 mét vuông trên đường Kim Đồng (Giáp Bát, Hoàng Mai) đã được bán cho anh Vũ Trung T. với giá 4,5 tỷ đồng nhưng không có sổ đỏ (do đã thế chấp tại ngân hàng). Vài tháng sau, vợ chồng Phượng tiếp tục bán cho ông Trịnh Công D., ở khu đô thị mới Định Công (Hoàng Mai) với giá 4 tỷ đồng. Khi bị phát hiện lừa đảo, vợ chồng Phượng lập tức biến mất. Cuối năm 2015, Đoàn Ngọc Hòa ốm chết và được đưa về an táng tại Hưng Yên.

Đầu năm 2017 trinh sát Đội 4 có được thông tin Phượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Cát Lái (quận 2, TP HCM). Tuy nhiên, khi có mặt tại đây các trinh sát không thấy đối tượng có tên trong danh sách tạm trú tạm vắng của chính quyền địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng truy nã phát hiện thấy em gái, con dâu của Phượng có một tiệm chăm sóc sắc đẹp tại khu vực quận 2. Tuy nhiên, trinh sát nhiều ngày mà không phát hiện Phượng xuất hiện tại tiệm này.

Cũng qua thông tin từ quần chúng nhân dân, cơ quan công an phát hiện đối tượng có tính ham chơi bài bạc, thường tụ tập với một số "bạn đồng môn" để chơi đánh bài ăn tiền. Tuy vậy Phượng di chuyển hết sức kín đáo. Dù đã theo sát các di biến động của đối tượng, song Phượng luôn thoắt ẩn thoắt hiện không dễ để có thể tổ chức vây bắt.

Tiếp tục tổ chức trinh sát, tổ công tác phát hiện một số bất thường trong cách sinh hoạt của gia đình em gái, con dâu của đối tượng. "Khoét" sâu vào điểm này, lực lượng truy bắt đã lần ra được địa chỉ khác của Phượng, nơi đối tượng đang sống với các cháu gái. Trưa ngày 13-1-2017, tổ công tác bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính nơi đối tượng đang tạm trú. Lúc này Phượng một mực xưng là Hà, không nhận mình là kẻ lừa đảo.

Tại trụ sở công an phường, bằng những chứng cứ thuyết phục, Phượng đã phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng đã được bàn giao cho Phòng PC45 tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Minh Tiến (ANTG)