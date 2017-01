Nghẹt thở vây bắt gã tội phạm người Trung Quốc

18/01/2017 13:30

Chiều 5-1-2017, CATP Hải Phòng nhận được công văn của CATP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, trao đổi về việc có một đối tượng truy nã người Trung Quốc đặc biệt nguy hiểm tên Tô Phong (Su Feng), sinh 1985, ở số 46, đường Cổ Dung, thị trấn Xí Sa, khu Cảng Khẩu, TP Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, hiện lẩn trốn tại Hải Phòng.

Cùng với việc nhận chỉ đạo của đồng chí đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-CATP khẩn trương truy bắt đối tượng, BCH Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP (PC52) nhận được điện của Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Móng Cái đề nghị phối hợp xác minh…

Đối tượng truy nã Tô Phong

Tô Phong là ai?

Ngày 29-4-2015, CATP Phòng Thành tiến hành xác lập chuyên án “Bộ Mục tiêu” 2015-615: Trịnh Hữu Bân cùng đồng bọn buôn bán trái phép chất ma túy qua biên giới; đến ngày 3-5-2015 tiến hành phá án, bắt giữ các đối tượng Trịnh Hữu Bân, Nguyễn Tuyết Bân cùng 22 đối tượng khác. Tang vật thu giữ gần 10kg ma túy đá (methamphetamine), hơn 14kg ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 56 viên đạn, một lượng lớn tiền mặt. Qua điều tra, Ban chuyên án phát hiện Tô Phong là đối tượng tình nghi của vụ án. Cục CATP Đông Hưng, Trung Quốc đã ra quyết định truy nã Tô Phong.

Ngày 16-5-2016, công an tỉnh Quảng Tây đã đưa Tô Phong vào chuyên án truy nã “Thần kiếm 2”, cử một đội với hơn 100 người tham gia truy bắt. Tuy nhiên, qua nhiều lần truy bắt vẫn chưa đem lại kết quả, thậm chí khi cùng đường trốn chạy, Tô Phong còn dùng súng tiểu liên AK bắn lại lực lượng công an.

Cùng với các phương án truy bắt, công an Trung Quốc đã nhiều lần đến người thân của Tô Phong vận động, thuyết phục, kêu gọi gia đình khuyên y ra đầu thú nhưng đối tượng vẫn lẩn trốn, không phát hiện được tung tích của y.

Thời gian gần đây, Tô Phong đã bỏ trốn sang Việt Nam không rõ địa điểm lẩn trốn, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người thân…

Cô gái buôn hàng “tươi sống”

Ngay từ đầu tiếp nhận vụ việc, BCH và CBCS Phòng PC52 đã nhận được ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP: Tô Phong là đối tượng người nước ngoài phạm tội đặc biệt nguy hiểm, manh động, sẵn sàng nổ súng khi bị vây bắt, do đó phải bảo đảm các yếu tố về pháp luật, phải tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu an toàn trong quá trình xây dựng những phương án bắt giữ đối tượng, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ của CATP Móng Cái.

Từ trước đến nay, Phòng PC52 vẫn thường xuyên trao đổi thông tin và nhận được sự hỗ trợ rất nhiều của CATP trong những lần truy bắt đối tượng truy nã. Trên tinh thần ký giao ước hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm của lực lượng truy nã theo cụm Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương nên khi nhập cuộc, CBCS Phòng PC52 đều tỏ rõ ý chí quyết tâm bắt bằng được đối tượng.

Trực tiếp thượng tá Nguyễn Hồng Nam, Phó trưởng Phòng PC52 và trung tá Bùi Văn Nho, Đội trưởng Đội 3, đã cùng lực lượng trinh sát xuống các địa bàn rà soát, tìm manh mối. Từ thông tin của Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Móng Cái về việc Tô Phong có cặp bồ với một cô gái Hải Phòng, tên Q., làm nghề buôn hàng “tươi sống”, trinh sát tiến hành lần tìm hàng trăm phụ nữ có đặc điểm nhận dạng… làm nghề buôn bán hải sản.

Ngôi nhà Q. đang thuê trọ

Mất rất nhiều công sức, cuối cùng trinh sát đã tìm ra “bồ” của Tô Phong là Nguyễn Thị Như Q., sinh 1983, ĐKNKTT ở phố Lý Nam Đế, quận Hồng Bàng, làm nghề… buôn động vật hoang dã. Cô này trước lấy chồng ở đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Sau khi bỏ chồng, Q. hay sang Trung Quốc buôn bán. Cách đây 2 năm cô có cặp cạ với Tô Phong. Hiện Q. thuê trọ ở một căn nhà trong ngõ 162 đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

9 ngày đêm “nếm mật, nằm gai”

Mặc dù mất rất nhiều công sức, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương nên chỉ trong thời gian ngắn, trinh sát đã tìm ra nơi hang ổ con thú dữ ẩn nấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định: Mấy hôm trước, Tô Phong đã về ở căn nhà trọ của Q., còn khi anh em tìm đến nơi thì y không có mặt. Chắc chắn đối tượng không đi lâu, có thể ngày một ngày hai y sẽ xuất hiện.

Từ nhận định trên, Chỉ huy Phòng PC52 chỉ đạo lực lượng trinh sát tiến hành mật phục quanh khu nhà Nguyễn Thị Như Q. đang thuê ở. Cho đến chiều 13-1, CATP Móng Cái điện về cho PC52 Hải Phòng thông báo: Tô Phong đã về Hải Phòng. Cùng lúc, các mũi trinh sát mật phục nhận được nguồn tin: Có hai đối tượng đi taxi về khu nhà trọ của Q. Lúc 12h đêm, lực lượng trinh sát của Phòng PC52 - Công an tỉnh Quảng Ninh và CATP Móng Cái có mặt tại Hải Phòng cùng tham gia vây bắt Tô Phong.

“Sở chỉ huy tiền phương” đặt ngay tại trụ sở CAP Đằng Lâm với sự tham gia của lực lượng Công an phường. Đại tá Vũ Minh Sơn, Trưởng phòng PC52 đã hội ý, bàn thảo và xây dựng nhiều phương án rất tỉ mỉ để bắt giữ đối tượng, tính toán tới từng chi tiết nhỏ nhất.

Từ những thông tin tài liệu thu thập được cho thấy, Tô Phong đang sở hữu nhiều vũ khí nóng (súng, mìn, lựu đạn…), y sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu phát hiện bị lực lượng chức năng “hỏi thăm”. Phương án bắt Tô Phong cũng loại bỏ chọn thời điểm ban đêm vì sẽ rất không an toàn cho đối tượng và cho lực lượng vây bắt. Phương án tối ưu, ấy là chờ khi đối tượng mở cửa đi ra bên ngoài, trinh sát sẽ từ các mũi ập vào khống chế.

Suốt 9 ngày đêm dầm mưa dãi nắng, vất vả không kể hết, trinh sát Đội 3, Phòng PC52 mật phục đón lõng đối tượng, đêm cuối cùng trôi qua tưởng như vô tận. Rồi ánh tà dương ngày mới cũng bừng thức. Hàng chục cặp mắt dõi vào mọi động tĩnh xung quanh ngôi nhà Tô Phong đang ẩn nấp.

Đã hết buổi sáng mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Phương án đột kích, bao vây, dùng đặc nhiệm và hỏa lực mạnh để bắt đối tượng cũng đã được tính đến. Song bằng kinh nghiệm trong nhiều lần bắt truy nã, thượng tá Nguyễn Hồng Nam nhận định chỉ có phương án chờ khi đối tượng mất cảnh giác nhất thì áp sát bắt sống là khả thi. 10h rồi 11h mà cửa nhà Q. vẫn đóng im ỉm, kiến đã bò bụng, ai cũng đói cũng mệt. Thời gian cứ nặng nề trôi qua trong những bứt rứt. Lúc này mới cần thể hiện tính kiên trì, sự chịu đựng của người làm nghề.

Đến hơn 12h trưa, đột nhiên cửa căn nhà kẹt mở. Tô Phong xuất hiện, tay bế con chó phốc và chậu đựng rác ra ngoài. Y cao khoảng 1,70m, khá to khỏe, cơ bắp nở nang. Nhận được tín hiệu của chỉ huy, các trinh sát mật phục từ đường Trung Lực đi theo 2 hướng từ ngõ 162 và 180 ập vào theo thế gọng kìm.

Tang vật bị thu giữ

Chỉ chưa đầy 2 phút, khi Tô Phong chưa hiểu ra chuyện gì thì trinh sát đã áp sát lao vào quật ngã đối tượng, bắt y trong tư thế nằm úp sấp, bẻ gãy ngay từ đầu mọi sức kháng cự của y. Khám nhà, cơ quan công an thu giữ 3 khẩu súng, 1 quả mìn, 1 lựu đạn mỏ vịt, 40 viên đạn AK, 41 viên đạn chì, 7 viên đạn hoa cải, 1 bộ dụng cụ lau súng chuyên dụng, 1 cân tiểu ly, nhiều loại ma túy cùng 57 triệu đồng. Trong nhà Q. trữ một lượng lớn nhu yếu phẩm cần thiết, có thể sống tới hàng tháng mà không cần ra khỏi nhà.

Tang vật bị thu giữ

Chiến công trong cuộc vây bắt an toàn đối tượng truy nã người nước ngoài đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự mưu trí, bản lĩnh tuyệt vời của các lực lượng tham gia, thể hiện sự gắn bó chia sẻ trong gian khổ khi cùng nhau thực thi nhiệm vụ từ lực lượng công an cơ sở đến CATP, một sự phối hợp nhịp nhàng trong trao đổi thông tin, sát cánh cùng nhau khi xung trận giữa CATP Hải Phòng và CATP Móng Cái, Phòng PC52 Quảng Ninh. Trong chiến công này, lực lượng công an cũng thầm cám ơn quần chúng nhân dân, khi biết anh em đang làm nhiệm vụ bà con quanh khu vực đều nhiệt tình giúp đỡ khi thấy sự vất vả của trinh sát với công việc đến quên ăn quên ngủ…

Theo NGỌC PHÚC-QUỲNH VÂN (ANHP)