Truy nã đặc biệt Tạ Thị Trường

19/05/2017 11:21

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng báo cho: Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Đông Anh, Công an Hà Nội, điện thoại: 0439398535 hoặc; Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm phía Bắc số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, điện thoại: 069.23.21667, di động: 0946.314.429, Email: cuctruyna@canhsat.vn; phía Nam số 258 Nguyễn Trãi, Q1, TP HCM, điện thoại: 069.33.37393 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất biết để xử lý

Theo Bộ Công an