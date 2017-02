Adele đánh bại Beyonce tại Grammy lần thứ 59

13/02/2017 12:29

Ngay trước khi lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất hành tinh diễn ra, người trong giới lẫn công luận ồn ào nhận định Grammy lần thứ 59 là cuộc chiến giữa hai người đẹp Beyonce và Adele. Trong đó, Beyonce được 9 đề cử còn Adele có 5 đề cử. Cả hai đối đầu trực diện ở những giải quan trọng nhất là "Ghi âm của năm", "Ca khúc của năm", "Album của năm".

Nữ ca sĩ Adele lần lượt chiến thắng hạng mục: "Ghi âm của năm", "Ca khúc của năm", "Album của năm" nhờ vào ca khúc “Hello” và album “25”. Đây không phải là điều bất ngờ bởi “Hello” đã từng làm mưa, làm gió ngay từ khi ra mắt và có lượng xem lớn trên YouTube cũng như dẫn đầu các bảng xếp hạng danh tiếng nhiều tuần liền.

Adele chiến thắng 5 hạng mục được đề cử

Cô thắng cả ba giải thưởng quan trọng

Album “25” cũng có vị thế tương tự và từng nhận không ít lời khen từ giới chuyên môn lẫn sự tán tưởng từ công chúng. Ngoài 3 giải thưởng lớn trên, Adele còn thắng hai hạng mục “Album pop hay nhất”, “Màn trình diễn solo pop xuất sắc”. Như thế, cô đã thắng hết tất cả các hạng mục mình được đề cử và đánh bại đối thủ lớn Beyonce.

Diện đầm màu xanh lá kín đáo nhưng không kém phần duyên dáng, Adele đã có phần trình diễn ca khúc “Hello” mở màn Grammy lần thứ 59 thành công. Tuy nhiên, trong phần xuất hiện tiếp theo trình diễn ca khúc “Fast Love”, tưởng niệm danh ca George Michael, Adele gặp sự cố kỹ thuật, dừng giữa chừng và nói không thể hát tiếp. Cô buột miệng chửi thề và được xử lý bằng tiếp bíp vì đây là chương trình trực tiếp. Adele xin lỗi và nhận được tràng vỗ tay cổ vũ từ khán giả, trình diễn lại trọn vẹn ca khúc.

Khi được Celine Dion xướng tên chiến thắng hạng mục “Ca khúc của năm”, Adele lên nhận giải và gửi lời xin lỗi một lần nữa vì phần trình diễn không trọn vẹn của mình. Cô cảm ơn đến những cộng sự giúp đỡ mình có được ca khúc ấn tượng “Hello” cũng như album “25”. Grammy lần thứ 58, Adele cũng từng gặp sự cố kỹ thuật trong trình diễn. Cô đã khóc nhiều và đau buồn vì sự cố này nên khi gặp trục trặc đã lo lắng nên tiếp tục phạm sai lầm.

Adele có phần trình diễn gặp sự cố nhỏ

Niềm vui vỡ oà với Adele khi cô được xướng tên thắng hai hạng mục còn lại là "Ghi âm của năm", "Ca khúc của năm". Lên sân khấu nhận giải, Adele gửi lời cảm ơn đồng thời nhắn nhủ tới Beyonce rằng nữ ca sĩ này là người cô ngưỡng mộ, người lay động tâm hồn cô mỗi ngày.

Beyonce thắng 2 hạng mục trong 9 đề cử

Cô hạnh phúc nhận giải

Mặc dù đang mang song thai, Beyonce vẫn không ngại lên sân khấu trình diễn đầy nhiệt tình tại Grammy lần thứ 59. Cô mặc đầm xuyên thấu, khoe bụng bầu và thể hiện ca khúc "Love Drought”, "Sandcastles" từ album "Lemonade". Phần trình diễn được đầu tư cộng hưởng cùng bản lĩnh Beyonce được tán thưởng nhiệt liệt. Beyonce có chiến thắng đầu tiên ở hạng mục "Album nhạc thành thị đương đại xuất sắc" dành cho “Lemonade”. Sau đó, cô thắng hạng mục “Video âm nhạc xuất sắc” dành cho “Information”.

Beyonce diễn nhiệt tình dù mang song thai

Beyonce đã hơn 20 lần nhận tượng kèn vàng Grammy và còn nhiều cơ hội vượt mặt Alison Krauss để lập kỷ lục. Alison Krauss đang nắm kỷ lục với 27 tượng kèn vàng.

Grammy lần thứ 59 tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng và ghi dấu là màn biểu diễn của Katy Perry cùng Lady Gaga. Tương tự mọi năm, Grammy tiếp tục tưởng niệm những danh ca đã ra đi vĩnh viễn trong năm 2016 gồm Prince và George Michael.

Lady Gaga trình diễn hết mình

Katy Perry có phần hát tuyệt vời

Chance the Rapper trình diễn nhiệt tình

Anh cũng được vinh danh nhiều hạng mục

Demi Lovato trình diễn trên sân khấu Grammy lần thứ 59

Một số giải thưởng khác có: Chance The Rapper chiến thắng hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc”, “Don’t let me down” đoạt giải “Thu âm nhạc dance xuất sắc”, “Coloring book” chiến thắng “Album nhạc Rap xuất sắc”...

Bài: Minh Khuê. Ảnh: Reuters