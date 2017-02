Angelina Jolie giải thích chuyện ly dị ở khắp nơi

22/02/2017 15:09

Lần đầu xuất hiện trước báo giới sau khi đệ đơn ly hôn Brad Pitt, Angelina Jolie nhiệt tình nhận lời phỏng vấn từ báo đến truyền hình. Tuy nhiên, trong các cuộc phỏng vấn này, trọng tâm không đặt vào phim mới "First the killed my father" của cô mà chú trọng vào cuộc ly hôn đình đám.

Angelina mở lòng về chuyện ly dị trở thành tiêu đều lớn ở các báo

Cô bị hỏi nhiều về chuyện ly dị hơn là phim mới

Angelina Jolie liên tục bị hỏi về chuyện với Brad Pitt, cô cũng nhiệt tình giải thích rằng dù ly dị nhưng vẫn tin tài tử này là người cha tốt.

"Chúng tôi là gia đình và sẽ mãi mãi là gia đình. Chúng tôi sẽ gắn kết hơn khi công khai chuyện chia tay bởi đó là điều chúng tôi quyết định sẽ làm khi là một gia đình" - Angelina Jolie tâm sự.

Chuyện ly hôn của cặp đôi đẹp Hollywood trở nên xì-căng-đan lớn khi Brad Pitt bị tố bạo hành con, nghiện rượu... Anh phải chịu sự điều tra từ cơ quan chức năng cho đến khi được phán quyết vô tội. Sau đó, Brad Pitt đệ đơn xin tòa án niêm phong toàn bộ hồ sơ vụ ly hôn để đảm bảo quyền riêng tư cho 6 con của mình. Hiện Angelina Jolie vẫn là người giám sát 6 con, Brad Pitt được phép đến thăm khi đi cùng một bác sĩ tâm lý.

Angelina đang chăm sóc 6 con, Brad Pitt được quyền đến thăm

M.Khuê (Theo ET, Jezebel)