Ban nhạc N’Sync tái hợp

17/02/2017 21:46

Lance Bas - thành viên của ban nhạc - cho biết Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick và Joey Fatone là những thành viên của ban nhạc đều sẽ có mặt để ăn mừng sự kiện này. Trò chuyện trong chương trình “Entertainment Tonight”, Lance Bass cho biết thông tin cho rằng Justin Timberlake quyết định tách nhóm trước đây vì anh phải chú tâm cho sự nghiệp solo của mình và quan trọng hơn, anh ấy quan tâm tới âm nhạc nhiều hơn các thành viên khác trong ban nhạc là hoàn toàn sai sự thật. “Đây chỉ là sự đồn đại và phỏng đoán của những người không hiểu câu chuyện. Tôi cho rằng Timberlake không nghĩ như vậy. Rõ ràng là tất cả thành viên của ban nhạc đều quan tâm tới âm nhạc. Có điều, trong thời kỳ hoàng kim, các thành viên của ban nhạc đều ngất ngây, theo đuổi rất nhiều hướng nên mất kiểm soát” - Lance Bass nói.

Ban nhạc N’Sync thời hoàng kim Ảnh: MTV

Ban nhạc N’Sync không thể thu âm hay trình diễn cùng nhau kể từ khi họ tuyên bố “tạm ngưng” mọi hoạt động hồi năm 2002. Tuy nhiên, các thành viên luôn gắn bó với nhau và thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân cho nhau.

Ban nhạc N’Sync thành lập năm 1995 gồm 5 thành viên, là 1 trong 3 ban nhạc nam đình đám nhất thị trường âm nhạc Âu - Mỹ những năm 1990, cùng với ban nhạc Backstreet Boys và New Kids On The Block. N’Sync thu được nhiều thành tựu trên thị trường âm nhạc, với kỷ lục là ban nhạc có lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại trong tuần đầu phát hành với 2,4 triệu bản, nhờ album “No Strings Attached”. Đáng kể hơn, trong ngày đầu, album này đã tiêu thụ được hơn 1 triệu bản. Tính đến nay, lượng đĩa bán ra của ban nhạc N’Sync đạt 56 triệu bản trên toàn thế giới.

T.Vũ (Theo MTV)