BBoy số một Hàn Quốc đến Việt Nam

12/01/2017 09:00

Tham gia vào làng nhảy Break dance từ khi mới chỉ 9 tuổi, BBoy Pocket trở thành huyền thoại breakdance trẻ tuổi nhất ở Hàn Quốc. Anh đã liên tiếp gây ấn tượng mạnh mẽ trong cộng đồng hip hop thế giới với nguồn năng lượng cho những động tác mạnh mẽ, tốc độ và độ khó đều khiến người xem kinh ngạc.

Từng chinh phục nhiều giải thưởng thế giới về hip hop được tổ chức tại Mỹ, Nhật, Anh, Pháp…, Pocket được mệnh danh là BBoy “hot” nhất của Hàn Quốc hiện nay. Năm 2016 vừa rồi, Pocket vẫn giữ hạng nhất Festival Hip hop Hàn Quốc.

BBoy Pocket trở thành huyền thoại breakdance trẻ tuổi nhất ở Hàn Quốc

Bất ngờ xuất hiện và trình diễn những vũ điệu sôi động tại TPHCM ngày 11-1, Pocket cho biết anh tham gia làm giám khảo cho cuộc thi “Break the Floor” (cuộc thi nhảy Break dance) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhằm tìm kiếm vô địch Châu Á để tham dự vòng đấu thế giới sắp diễn ra tại Pháp. Nhắc đến Break dance người ta thường nghĩ tới các nghệ sĩ Mỹ, Pháp… nhưng thời gian gần đây càng ngày càng có nhiều nghệ sĩ Châu Á gây bất ngờ với làng nhảy thế giới.

BTC chương trình “Break the Floor” cho biết đã có 20 đội Việt Nam và 4 đội đẳng cấp thế giới tham dự cuộc thi này là Gamblerz (Hàn Quốc), Found Nation (Nhật Bản), Boyz In The Hood (Đài Loan), Soulmatez Crew (Nepal). Cuộc thi hứa hẹn nhiều trận so tài nảy lửa của các Bboy với những màn trình diễn ngoạn mục, thể hiện sự năng động, sáng tạo và cá tính độc đáo của từng đội nhóm. Ngoài ra, cuộc thi lần này sẽ có sự góp mặt của ba vị giám khảo, cũng là những bậc cao thủ trong làng Hip hop thế giới là: Bboy Junior (Pháp), Bboy Pocket (Hàn Quốc), Bboy Kazuhiro (Nhật). Họ sẽ là người cầm cân nảy mực và chọn ra đội thắng cuộc cho cuộc thi này.

Bboy Pocket (Hàn Quốc) trình diễn những điệu nhảy sôi động

Bboy Junior (Pháp) từng thắng giải Vàng Break dance thế giới diễn ra tại Đức năm 2001 và nhiều giải thưởng quan trọng khác tại Pháp. Anh trở thành huyền thoại Bboy vì đã vượt qua tật nguyền ở chân, khẳng định mạnh mẽ rằng không có gì ngăn cản được tài năng và đam mê có thể tỏa sáng trên sàn diễn, anh giành rất nhiều huy chương quan trọng và truyền cảm hứng sống tới hàng triệu bạn trẻ toàn cầu.

Đêm chung kết cuộc thi “Break the Floor” sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh ngày 25-2-2017. Đội thắng giải sẽ tham gia cuộc thi “Break the Floor” Thế Giới được tổ chức tại Cannes (Pháp) vào ngày 4-3-2017.

BBoy Pocket và đại diện BTC chương trình "Break the Floor"

Giám khảo Pocket (Hàn Quốc) đánh giá rằng không có gì lạ nếu có sự chênh lệch đáng kể giữa các bạn yêu thích nhảy múa của Việt Nam và tài năng đã khẳng định của giới Break dance Hàn Quốc, nhưng ngay khi vừa tới Việt Nam tối 10-1, anh đã được chứng kiến các bạn trẻ trong nhóm Good Morning của Việt Nam nhảy trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Pocket nhận định sàn cứng trên tuyến phố này là sân khấu khó để biểu diễn và khá nguy hiểm, thách thức đam mê. Nhưng chứng kiến tài năng và sự khổ luyện đó của các bạn trẻ Việt Nam, anh tin rằng Break dance Việt Nam cũng sẽ sớm khẳng định thành công.

Hòa Bình