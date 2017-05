Bộ VH-TT-DL nói gì về hành động vừa lố vừa liều của Lý Nhã Kỳ?

19/05/2017 09:56

Lý Nhã Kỳ tại Cannes lần thứ 70

Tấm pano với chân dung Lý Nhã Kỳ cùng dòng chữ Lý Nhã Kỳ - The New Voice of Viet Nam (Lý Nhã Kỳ - tiếng nói mới của Việt Nam) được treo tại trong khuôn viên diễn ra liên hoan phim Cannes lần thứ 70-2017 (diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28-5 tại Cannes, Pháp) thật sự gây choáng.

3 tấm pano của Việt Nam tại Cannes

Ba pano đều được đặt đối diện khách sạn Majestic - nơi lưu trú của những diễn viên, nhà làm phim Hollywood trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan phim Cannes. Hình ảnh Lý Nhã Kỳ lồng lộng ở một tấm pano, ngang bằng với pano quảng bá điện ảnh Việt Nam và du lịch TPHCM, như hàm ý cô là đại diện của điện ảnh và du lịch Việt. Không chỉ vậy, dòng title chạy ngang pano " Lý Nhã Kỳ: the new voice (đã bỏ đi chữ of Viet Nam)", càng khẳng định mạnh mẽ cho sự "hiểu lầm" cho người phương Tây khi nhìn vào tấm pano.

Hình Lý Nhã Kỳ chiếm hẳn một pano như cô là đại diện của cả điện ảnh lẫn du lịch Việt

Giới thạo tin cho biết, hiện bà Ngô Phương Lan (Cục trưởng Cục điện ảnh) đang ở Pháp dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 70. Dễ hiểu vì theo Cục điện ảnh, kỳ Liên hoan lần thứ 70 này tại Cannes đánh dấu một bước phát triển mới của điện ảnh Việt. Vậy nên, từ ngày 17 đến ngày 26-5, đoàn Việt Nam sẽ tổ chức trưng bày phim, ấn phẩm, tài liệu quảng bá bối cảnh quay phim, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Gian hàng Việt Nam trong Chợ phim Cannes (Gian hàng số 230 tại khu Village International Pantireo).

Đây cũng là lần đầu tiên điện ảnh Việt có một gian hàng "chào khách" tại Cannes từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Việc pano hình Lý Nhã Kỳ phải thay đổi, bằng cách bỏ chữ "of Vietnam" trong câu "The new voice of Vietnam" trước đó bắt nguồn từ chính ý kiến của bà Cục trưởng. Tất nhiên, vẫn chưa thể kiểm chứng được thông tin này khi Cục trưởng ở Pháp còn trợ lý của Cục trưởng thì "đang nghĩ phép nên không có ý kiến gì".

Nhưng dù có ý kiến gì hay không thì việc tạo nên tình huống dễ gây hiểu lầm này của Lý Nhã Kỳ cũng khó mà chấp nhận được. Thông tin hậu trường cho biết, 1 triệu euro mà Lý Nhã Kỳ tuyên bố trong buổi họp báo nhằm tài trợ cho việc quảng bá cho điện ảnh và du lịch Việt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 chỉ là con số trên giấy.

Theo đó, về phía Cục điện ảnh, tài trợ của Lý Nhã Kỳ là tấm pano với hình ảnh đặc sắc từ kỳ quan Sơn Đoòng, một trong những minh chứng sinh động nhất cho việc Việt Nam đang dần trở thành điểm đến của những đoàn làm phim quốc tế. Về phía Sở du lịch TP HCM, Lý Nhã Kỳ cũng tài trợ hai bảng quảng cáo là hình ảnh quảng bá cho du lịch TPHCM.

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ cũng trao cho đại diện Sở Du lịch tấm bảng ghi số tiền 700 ngàn euro. Tuy nhiên, không có một đại diện nào của Sở Du lịch TP HCM đến Cannes vì thiếu kinh phí. Tấm hình làm bằng chứng này đã được tháo khỏi trang web của Sở du lịch. Vậy nên, tạm hiểu tất cả những hỗ trợ của Lý Nhã Kỳ cho điện ảnh Việt và du lịch TP HCM chỉ đơn giản là việc cô sẽ đến Cannes và treo pano.

Riêng Sở du lịch TPHCM nhận tài trợ 700 ngàn euro. Nhưng nguồn tin cho biết không có tiền mặt

T heo giải thích từ đại diện truyền thông của Lý Nhã Kỳ, việc có pano giăng hình của Lý Nhã Kỳ vì cô được tạp chí The Hollywood Reporter lựa chọn giới thiệu là gương mặt mới, tiếng nói mới đến từ Việt Nam tại liên hoan phim Cannes năm nay. Chính vì thế, pano hình ảnh Lý Nhã Kỳ nằm bên cạnh pano quảng bá của tạp chí với dòng chữ The Hollywood Reporter – The Definitive Voice of Entertainment. Cũng theo quản lý của Lý Nhã Kỳ, cô là gương mặt sẽ xuất hiện trên số tháng 5 của tạp chí này. Tuy nhiên theo cam kết với Hollywood Reporter thì vấn đề này không được phép công bố trước khi liên hoan phim Cannes khai mạc.

Nhiều nghi hoặc không hiểu ý đồ của cô là gì khi làm pano hình của mình lớn đến thế

Không thể xác định được sự thật khi mỗi bên đều có lý do của riêng mình. Nhưng chắc chắn, phương thức Lý Nhã Kỳ chọn để quảng bá cho điện ảnh Việt và du lịch TP HCM bằng hình ảnh của chính mình là khó chấp nhận. Cô có quyền làm pano riêng và treo bất cứ nơi nào cô thích. Nhưng, để đại diện cho cả nền điện ảnh hay du lịch Việt thì sẽ là điều khó có thể chấp nhận với chính những người trong nước. Vừa làm lố, vừa làm liều, Lý Nhã Kỳ phải chăng cố tình gây sốc lấy tiếng.





Người phát ngôn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Thái Bình, cho biết bộ đang kiểm tra lại mọi thông tin và hình ảnh của Lý Nhã Kỳ khi dự liên hoan phim Cannes. "Cục Điện ảnh chỉ nhận được Văn bản của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng LYNK về đề xuất thực hiện quảng bá Điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes lần thứ 70 từ ngày 17 đến 28-5-2017 kèm market 1 pano quảng cáo ngoài trời là "Việt Nam điểm đến mới của phim bom tấn". Những hình ảnh còn lại, bộ không được thông tin và cũng không cấp phép. Thậm chí, chính Cục điện ảnh Việt Nam cũng không được xem trước khi những tấm pano này được treo tại Cannes. "Cần phải xem xét lại toàn bộ thông tin Lý Nhã Kỳ tham dự và được mời bởi đơn vị nào, trách nhiệm và quyền hạn của mỗi cá nhân khi tham dự Liên hoan được Ban Tổ chức cho phép ra sao? Chúng tôi cần kiểm tra lại cụ thể và gửi thông tin tới báo chí sau" - ông Bình nói.

Thùy Trang