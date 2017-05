Cannes 70: Tiếng cười, nước mắt và... khỉ!

30/05/2017 16:18

Nước mắt

Cannes đã chứng kiến hàng tá phim ra mắt và thảm đỏ liên hoan phim này cũng đón chào nhiều siêu sao: Rihanna, Bella Hadid, Kendall Jenner. Không ít diễn viên cho biết bị mất ngủ, áp lực trước lúc họ bước lên thảm đỏ. Nhiều giọt nước mắt rơi tại thời điểm giới thiệu bộ phim của chính mình vì nhớ đến những kỷ niệm vui buồn mà đoàn phim trải qua.

Nước mắt hạnh phúc tuôn rơi

Cụ thể, trong buổi họp báo ra mắt phim "Wonderstruck" diễn ra trong khuôn khổ liên hoan phim, các diễn viên trẻ khóc không ngừng, cho biết họ đã học được nhiều điều quý giá từ những ngôi sao gạo cội.

Nữ Kirsten Dunst cũng không kìm nén được cảm xúc trên thảm đỏ ra mắt phim "The Beguiled" khi tái ngộ các thành viên trong đoàn phim. Ngay sau đó, cô vừa khóc vừa mỉm cười với đạo diễn Sofia Coppola và nữ diễn viên Elle Fanning.

Nụ cười

Bên cạnh nước mắt là nụ cười, nam diễn viên Will Smith cười thoải mái trong vị trí giám khảo tại cuộc họp báo khai mạc liên hoan phim Cannes. Anh còn làm nhiều trò nhắng nhít kết nối với khán giả. Will Smith thể hiện sự phấn khích khi là người "cầm cân nẩy mực" tại Cannes.

Từ trái sang: Noah Baumbach, Emma Thompson, Ben Stiller cười vui tại Cannes

Will Smith hạnh phúc tại Cannes

Emma Thompson cũng trong tâm trạng tuyệt vời khi quảng bá phim "The Meyerowitz Stories", cô cười, nhảy trên giày cao gót và vui vẻ tiệc tùng tại sự kiện liên quan ngay sau đó.

Đạo diễn Yorgos Lanthimos nhận định bộ phim kinh dị đen tối "The killing of the scared deer" của mình thực chất là phim hài nhưng Colin Farrell bật cười trước nhận định này.

Nhiều người yêu thích phim mặc lịch sự, thậm chí diện tuxedos, đứng cầm các tấm biển mong có vé vào xem các phim bên trong liên hoan. Họ đứng dọc hai bên đại lộ Croisette. Một số may mắn được cho vé! Đối với việc những khán giả nỗ lực tạo ấn tượng để nhận được vé góp phần tạo tiếng cười cho khách đến Cannes.

Xin vé kiểu lịch thiệp

Cảnh phim sốc nhất liên quan đến khỉ

Một trong những cảnh được cho là sốc nhất trong các phim tranh giải tại Cannes 70 thuộc về phim thắng cành cọ vàng "The Square". Cảnh phim mô tả một buổi tiệc tối thiết đãi những khách hàng thân thiết của viện bảo tàng, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện tự nhận mình là khỉ rồi nhảy từ bàn này đến bàn khác trong tư thế một con khỉ. Cảnh phim kết thúc trong bạo lực vì sự dồn nén, căng thẳng giữa những người khách và người đàn ông trên.

Trên thảm đỏ buổi ra mắt phim "The Square", diễn viên Terry Notary tái hiện lại cảnh "hóa khỉ" của mình ngay trước ống kính cánh săn ảnh, khiến người chứng kiến cười nghiêng ngã.

Thắt chặt an ninh

Khủng bố là bóng ma ám ảnh liên hoan phim khi vụ tấn công Manchester diễn ra trước đó không lâu. Ngoài việc thắt chặt đội ngũ an ninh, ban tổ chức cho kiểm tra người ra vào liên hoan một cách thận trọng. Vụ việc tại Manchester cũng phủ bầu không khí ảm đạm lên trang web liên hoan phim Cannes.

Tất cả khách mời nổi tiếng dự liên hoan đều thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ chân thành đến người thân nạn nhân tại Manchester.

Năm nay, ngoài trao giải cho các diễn viên "4 chân", ban tổ chức cũng tôn vinh Lilou, Evan và Glock, ba chú chó cảnh sát vì sự đóng góp của các cảnh vệ 4 chân này trong công tác đảm bảo an ninh cho khách tham gia liên hoan phim.

