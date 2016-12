Cháu 7 đời của Cao Bá Quát muốn làm nghệ sĩ của thế giới

31/12/2016 12:08

Hậu duệ đời thứ 7 của ông Cao Bá Quát

Phóng viên: Là cái tên được săn lùng chỉ sau một vài tiết mục mở màn tại một chương trình truyền hình thực tế, Hưng có tin rằng đó là bước khởi đầu ngoài mong đợi của một "lính mới" ở showbiz Việt vốn rất khắc nghiệt?

Cao Bá Hưng: Cảm giác sau 1 đêm ngủ dậy, bỗng nhiên được mọi người quan tâm khiến Hưng thấy mình thật may mắn. Hạnh phúc nhất là khi ca khúc của mình được đông đảo khán giả đón nhận đến vậy, đó cũng là động lực để Hưng tiếp tục cố gắng và hoàn thiện bản thân mình hơn. Hẳn tài năng vẫn là thứ cần nhiều thời gian hơn nữa để chứng minh nhưng may mắn là yếu tố không thể thiếu cho một người chọn nghệ thuật làm nghiệp. Hưng thấy mình thật may mắn.

Một giọng ca trẻ nhưng gây ấn tượng chỉ với một ca khúc

* Con đường sáng tác của bạn dường như đang rộng mở, bạn có tin vào sự thành công mà bạn sẽ có trong tương lai không?

- Hưng chưa bao giờ hối hận khi chọn con đường sáng tác. Thành công hay không thì chưa dám nói nhưng có 1 điều chắc chắn đó là Hưng được hạnh phúc. Hạnh phúc khi được làm việc mình thích, được khán giả thích... Trong tương lai, Hưng sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn để đáp trả niềm hy vọng từ khán giả cũng như mọi người.

Ấn tượng đó đến từ tài năng đích thực

* Bạn đã đến với âm nhạc như thế nào?

- Hưng được sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc dân tộc, gia đình gồm nhạc sĩ, ca sĩ và nhạc công. Được sinh ra trong 1 chiếc nôi âm nhạc như vậy khiến Hưng cảm thấy mình rất may mắn. Đam mê âm nhạc từ đó mà hình thành, phải nói là nhờ sự chỉ dạy của gia đình mà mới có Bá Hưng của ngày hôm nay.

Ngay từ bé Hưng đã được đào tạo để chơi nhạc cụ chuyên nghiệp, sau này tuy rẽ hướng sáng tác và ca hát, nhưng phải nói rằng kỹ năng chơi đàn đã giúp Hưng rất nhiều trên con đường này. Hiện, Hưng chỉ đang là học sinh trung học mà thôi nên việc phân bổ thời gian cho các lớp học về hoà âm phối khí, kỹ thuật phòng thu, thanh nhạc,… lúc này không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, đối với 1 nghệ sĩ hay bất cứ ai, học không bao giờ là đủ cả. Hưng có dự định sau này sẽ du học nước ngoài để trau dồi thêm kiến thức về sản xuất âm nhạc.

Ngay từ nhỏ, cậu bé đã học nhạc vì là con nhà nòi

Hưng muốn trở thành 1 nghệ sĩ quốc tế chứ không chỉ ở Việt Nam. Từ nhỏ, ước mơ của Hưng là đem âm nhạc dân tộc của Việt Nam vươn ra thế giới và Hưng hy vọng sẽ có một ngày điều đó thành hiện thực. Tất nhiên, sự ủng hộ từ phía khán giả mới có thế giúp Hưng thực hiện điều đó.

*Tính đến thời điểm hiện tại, Cao Bá Hưng là cái tên hot với khán giả. Bạn nghĩ điều này có đủ cơ sở để bạn trở thành một ngôi sao như kỳ vọng không?

- Việc “hot” trong thời điểm hiện tại chỉ đơn giản là điều may mắn với Hưng. Nhưng nói thật là Hưng chỉ nghĩ mình may mắn hơn các bạn khác 1 tí thôi ạ, còn "hot" hay không cần thời gian rất dài ở phía sau để xác định nữa. Tuy nhiên, để giữ độ “hot” này tiếp tục, Hưng sẽ phải tham gia và đóng góp nhiều cho thị trường âm nhạc. Nếu nói để trở thành ngôi sao thì Hưng không dám nhận. Hưng không muốn trở thành “người của công chúng”, mà muốn trở thành “nghệ sĩ của công chúng”.

Thành viên của ban nhạc 4 chị em từng gây sốt tại cuộc thi Vietnam's got talent trước đây

*Sự quyến rũ của thế giới giải trí với bạn ở mức độ nào?

- Con đường âm nhạc của Hưng đang đi khá thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, Hưng sẽ không vì đó mà “ngủ quên trên chiến thắng” nhưng thật ra cũng chưa chiến thắng gì, có chăng chỉ là chiến thắng bản thân mình mà thôi. Khán giả càng yêu mến bao nhiêu, trách nhiệm của Hưng càng lớn bấy nhiêu. Hưng tin rằng mình được sinh ra là để làm nghệ thuật, để phục vụ khán giả. Sự quyến rũ của thế giới giải trí, nếu có thể tính theo thang đo từ 1 đến 10 thì Hưng sẽ chọn 7.

Hưng đến với nghệ thuật vì muốn là một nghệ sĩ không phải để thành ngôi sao

* Sự tung hê của truyền thông, của công chúng như con dao hai lưỡi mà chỉ những ai đủ bản lĩnh, trải nghiệm mới đủ tỉnh táo để nhận diện đâu thật đâu giả. Bạn còn rất trẻ, liệu có đủ tỉnh táo để hiểu làm nghệ thuật chưa bao giờ là dễ?

- Truyền thông giúp ích rất nhiều cho nghệ sĩ lẫn các ngành nghề khác. Hưng luôn cố gắng cẩn trọng lời ăn tiếng nói, nghiêm túc để tránh có những hiểu lầm đáng tiếc ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh. Đối với cá nhân Hưng, để gọi là thử thách cũng chưa hẳn chính xác. Hưng nghĩ truyền thông là một cơ hội rất tốt cho nghệ sĩ. Do đó, Hưng sẽ luôn rèn luyện và hoàn thiện bản thân từng ngày để có đủ tinh tế nắm bắt cơ hội này.

Hưng khao khát trở thành người nổi tiếng với nghệ thuật? Chính xác là vậy! Hưng luôn muốn khán giả biết đến Hưng là một nghệ sĩ, chứ không phải qua các xì-căng-đan hay những phát ngôn gây sốc…

Vậy nên cậu bé tìn mình đủ tỉnh táo trước tung hê, cám giỗ

*Mong ước của một lính mới khi bước vào thị trường giải trí Việt?

- Hưng mong bản thân có thể đóng góp thật nhiều cho thị trường âm nhạc nói riêng và thế giới giải trí nói chung. Hiện tại, Hưng bắt đầu thực hiện kế hoạch cho ra mắt ca khúc “Tương Tư” – một ca khúc được khá nhiều người yêu thích thời gian qua. Phải nói thêm rằng Hưng là một người cực kỳ khó tính và nghiêm khắc trong âm nhạc, nên việc phát hành 1 ca khúc cũng mất rất nhiều thời gian. Thậm chí từng có bài hát Hưng hoà âm phối khí lên tới vài năm và “Tương Tư” cũng không ngoại lệ.

Cuộc đua ở thế giới giải trí rất khắc nghiệt, điển hình là việc tung ra sản phẩm. Nhưng đối với Hưng, mình không bao giờ cho phép ra sản phẩm một cách gấp rút để chạy đua theo thị trường mà phải đặt chất lượng lên hàng đầu. Nếu 1 tháng chưa hay, 1 năm sau sẽ tung ra. Còn nếu vẫn chưa hay? 3 năm hoặc 5 năm sau Hưng mới phát hành ca khúc đó. Đã có quá nhiều nghệ sĩ quen với điều đó và họ mặc định cho Hưng 1 danh hiệu là: “nhạc sĩ chậm nhất Việt Nam”.

Hưng đang thực hiện dự án riêng

* Có “gốc” rất nổi tiếng, hẳn đó vừa là điều kiện nhưng cũng là bước cản của bạn?

- "Nguồn gốc thênh thang" là 1 điều kiện vô cùng thuận lợi cho Hưng để hoạt động nghệ thuật, còn cản trở hay không, Hưng nghĩ là đam mê, sự kiên trì, nỗ lực và thái độ ứng xử của mỗi người khi đối diện với bất cứ vấn đề xảy ra sẽ quyết định là "phiền phức", "cản trở" hay "thử thách"; "lửa thử vàng, gian nan thử sức" đúng không?

Và nguồn gốc có ghê gớm thế nào cũng sẽ chẳng chi phối gì đến suy nghĩ của một người muốn được thừa nhận bằng tài năng của bản thân như Minh

