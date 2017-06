Cô bé hóa "Lười" khiến Ốc Thanh Vân, Đại Nghĩa phải bật cười nghiêng ngả

08/06/2017 12:35

Ban giám khảo xuất hiện ấn tượng trên sân khấu

Tối 7/6, tập 5 "Tiếu lâm tứ trụ nhí" lên sóng kênh THVL1 với chủ đề "Tình bạn", bộ ba giám khảo Ốc Thanh Vân, Đình Toàn, Đại Nghĩa xuất hiện sang trọng với hình ảnh quý tộc cùng những câu thoại gây "rối não" khán giả và 4 cặp HLV xây dựng những tiểu phẩm về tình bạn vô cùng hài hước.

Với chủ đề "Tình bạn", cặp HLV Minh Trọng – Lê Nam "bê" cả rừng thú lên sân khấu nhí để thu phục bộ ba giám khảo Ốc Thanh Vân, Đình Toàn, Đại Nghĩa. Kim Ngân là thí sinh nhí được cặp HLV vương quốc Đồ chơi chọn diễn chính trong tiết mục "Khu rừng tình bạn". Kim Ngân hóa vai chú lười chậm chạp chạp thường bị các muôn thú trêu chọc, nhưng khi các muôn thú bị sập bẫy của thợ săn thì lười lại là người ra tay cứu giúp các bạn.

Kim Ngân trong tiết mục " Khu rừng tình bạn"

Giám khảo Ốc Thanh Vân nhận xét: "Tiết mục là sự kết hợp của ba bộ phim hoạt hình nổi tiếng Câu chuyện rừng xanh, Toy Story và Zootopia rất dễ thương". Giám khảo Đình Toàn nhận xét: "Huấn luyện viên xây dựng tổng thể câu chuyện rất thông minh, Kim Ngân diễn chậm trong tiết tấu nhanh nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp, gây cảm giác thoải mái cho người xem". Ngoài ra, giám khảo Đại Nghĩa chia sẻ: "Từ lúc Kim Ngân bước ra sân khấu đã gây cười rồi, đây là một chú lười rất có duyên".

"Khu rừng tình bạn" là tiết mục tròn trịa nhất từ diễn xuất đến kịch bản được nhận 3 điểm 10 từ giám khảo Ốc Thanh Vân, Đại Nghĩa, Đình Toàn, 9.4 điểm từ khán giả, tổng điểm là 39.4 đạt giải nhất tuần.

Tiết mục "Khu rừng tình bạn" – Kim Ngân

Clip: https://drive.google.com/open?id=0Bw0qUFFQeop2LXhXcHFhWUt3X3c

Gia Linh diễn tiết mục "Buổi sinh nhật đáng nhớ"

Gia Linh là thí sinh nhí mà vương quốc Loài hoa Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ chọn diễn chính trong tiết mục "Buổi sinh nhật đáng nhớ". Gia Linh vào vai một cô tiểu thư kiêu kì chỉ thích chơi với bạn con nhà giàu nhưng nhờ chú quản gia (Thái Quốc Nguyên thủ vai) lập kế thử thách, cô tiểu thư mới nhận ra được đâu mới là tình bạn thật sự. Tuy đây là một kịch bản không mới, nhưng cặp HLV Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ xây dựng câu chuyện với mỗi nhân vật là một phong cách tạo hình khác nhau khiến sân khấu trở nên sinh động. Tuy phần trình diễn trên sân khấu có phần trục trặc khi rớt micro, nhưng Gia Linh vẫn có thể linh hoạt xử lí nhanh không bị phân tâm khiến bộ ba giám khảo có lời khen ngợi không ngớt.

Đại Nghĩa nhận xét: "Gia Linh đóng vai tiểu thư đỏng đảnh rất hợp, dù đóng vai phản diện nhưng rất dễ thương, chuyển đổi trạng thái tâm lí rất tốt". Tổng điểm tiết mục "Buổi sinh nhật đáng nhớ" là 39.1 điểm, xếp hạng thứ 2 trong đêm thi.

Tiết mục "Buổi sinh nhật đáng nhớ" – Gia Linh

Link: https://drive.google.com/open?id=0Bw0qUFFQeop2N2xyV3Z3ME0ybjg

Trường An hóa vai mèo con xinh đẹp

Vương quốc Cổ tích Gia Bảo – Thanh Hiền tái hiện bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Đẳng cấp thú cưng" do Trường An diễn chính. Trường An hóa vai mèo con xinh đẹp, điệu đà nhưng tính tình chảnh chọe. Trường An xuất hiện thu hút bằng màn múa điêu nghệ, từng động tác uốn dẻo, lộn nhào và màn múa mâm đặc sắc.

Trong tiểu phẩm "Đẳng cấp thú cưng" có sự xuất hiện của hai siêu trộm nhí Mai Vy và Ngân Chi. Hai bé vào vai là những tên trộm bắt chó, nhưng lại bị chó và mèo rượt đến hoảng sợ bỏ chạy. Mai Vy và Ngân Chi với tạo hình đáng yêu khiến sân khấu trở nên sôi động hơn.

Giám khảo Ốc Thanh Vân nhận xét: "Ý tưởng kịch bản được cặp HLV Gia Bảo – Thanh Hiền xây dựng lạ và độc đáo, Trường An có hình thể đẹp, uyển chuyển nên hóa vai mèo rất thuyết phục. Nhưng, Trường An nên nói tông giọng cân đối lại vì có những lúc nghe không rõ ràng những câu thoại". Trong khi giám khảo Ốc Thanh Vân nhận xét, giám khảo Đại Nghĩa đã chuẩn bị luyện cơ miệng sẵn để phản bác lại. Giám khảo Đại Nghĩa nhận xét "Trường An hóa vai mèo, thì với tông giọng như vậy là thích hợp, chỉ cần nghe ‘meo meo’ để biết diễn vai mèo là đủ rồi". Tổng điểm tiết mục "Đẳng cấp thú cưng" là 38.2 điểm, xếp hạng thứ 3 trong đêm thi. Tiết mục "Đẳng cấp thú cưng" – Trường An

Clip: https://drive.google.com/open?id=0Bw0qUFFQeop2U0o2Zk50X2VUVlU

Tiến Dũng hóa vai một học trò ma cà rồng

Với chủ đề "Tình bạn", cặp HLV Kẹo ngọt Hoàng Mèo – Đại Ngọc Trâm tổ chức lễ hội Halloween độc lạ tại sân chơi nhí với tiểu phẩm "Cà rồng tốt nghiệp". Tiến Dũng là thí sinh nhí được cặp HLV vương quốc Kẹo ngọt chọn diễn chính trong tiết mục. Tiến Dũng hóa vai một học trò ma cà rồng với bài thi khắt khe là phải làm cho loài người cảm thấy đau khổ thì mới được tốt nghiệp. Nhưng kết quả bất ngờ, đến cuối tiết mục chỉ là một buổi tập biểu diễn văn nghệ của các bạn nhỏ và thầy giáo. Tiểu phẩm mang tính chất huyền ảo, kinh dị nhưng qua đó vẫn thấy được bài học ý nghĩa, cũng như những nét diễn ngây thơ của các bé.

Phụ diễn cho Tiến Dũng là các thành viên trong đội: Lan Nhi, Hoàng Vân, Khánh Như trong vai ma xác hấp, ma xí quách, ma Annabelle… đáng yêu, dí dỏm. Ngoài ra, diễn viên Quách Ngọc Tuyên trong (vai ma cà rồng hiệu trưởng), Hoàng Hải (vai người bạn ở thế giới loài người) cũng tham gia trợ diễn cho thí sinh Tiến Dũng. Với sự dẫn dắt của hai diễn viên người lớn, "đội quân zombie nhí" bộc lộ được nét diễn đáng yêu, tạo cảm giác gần gũi cho người xem.

Tiến Dũng khiến cả hai giám khảo Ốc Thanh Vân, Đại Nghĩa liên kết "phản pháo" lại giám khảo Đình Toàn

Cậu bé 11 tuổi Tiến Dũng hóa vai ma cà rồng đáng yêu nhưng lại rất nhát gan. Giám khảo Đại Nghĩa nhận xét: "Tiến Dũng thể hiện vai ma cà rồng nhí rất đáng yêu, dễ thương, tuy đóng ma nhưng không gây sợ mà có cảm giác gần gũi. Tiến Dũng rất hợp với vai diễn này, nhất là sử dụng giọng Bắc rất dễ thương". Tổng điểm tiết mục "Cà rồng tốt nghiệp là" 37 điểm, xếp hạng thứ 4.

Tiết mục "Cà rồng tốt nghiệp" – Tiến Dũng

Clip: https://drive.google.com/open?id=0Bw0qUFFQeop2U2t6N3Nwd2I5bFU

Chương trình "Tiếu lâm tứ trụ nhí" tập 6 với chủ đề "Phim" sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Tư ngày 14-6 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện.





C. Phan; Ảnh: Lý Võ Phú Hưng