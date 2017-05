Drake vượt mặt Adele, lập kỷ lục 13 giải thưởng

22/05/2017 14:53

Lễ trao giải diễn ra tối 21-5 tại Las Vegas – Mỹ. Drake thắng 13 giải, trong đó có những giải quan trọng như: "Nghệ sĩ xuất sắc", "Nam nghệ sĩ xuất sắc", "Nghệ sĩ Rap xuất sắc"...

Drake và 13 giải

Năm 2012, Adele từng lập kỷ lục với 12 giải thưởng và 5 năm sau, kỷ lục này mới được phá. "Tôi muốn nói, giữ chặt Adele. Cô ấy sẽ sớm trở lại và lại thiết lập kỷ lục mới!" – Drake chia sẻ.

Drake thành công với album thứ tư của mình có tên "Views". Album bán được 852.000 bản trong tuần đầu phát hành. Drake có duyên với các kỷ lục, anh từng lập nhiều thành tích đáng nể trước đó và hầu hết các album đều tạo dấu ấn nhất định. Đĩa đơn Drake song ca cùng Rihanna là "Work" cũng từng đứng đầu Billboard, đĩa đơn "One Dance" cũng giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng này.

Ngoài Drake, Beyonce và Twenty One Pilots mỗi bên nhận 5 giải dù họ vắng mặt tại lễ trao giải. The Chainsmokers thắng 4 giải, Blake Shelton đưa về nhà giải Nghệ sĩ đồng quê xuất sắc nhất. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "A Head Full of Dreams Tour" của Coldplay giúp nhóm giành giải "Rock Tour xuất sắc".

Nghệ sĩ thắng đậm

M.Khuê (Theo Reuters)