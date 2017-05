Elle Fanning "đọ sắc" Nicole Kidman trên thảm đỏ

22/05/2017 15:27

Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 tiếp tục thu hút nhiều người đẹp trên toàn thế giới tụ hội với trang phục rực rỡ màu sắc. Ngày 21-5, tâm điểm thảm đỏ tập trung vào Elle Fanning và Nicole Kidman.

Elle Fanning diện đầm xanh

Cô khoe vẻ đẹp tươi trẻ

Elle Fanning diện đầm Gucci màu xanh nhạt, xẻ sâu, phần đuôi đầm kết hoa trông rực rỡ. Nicole Kidman trẻ trung với đầm nhiều tầng, dù đã là U 50, cô vẫn không thua kém khi đứng kế đàn em. Cả hai cùng tham dự ra mắt phim "How to talk to girls at parties".

Nicole Kidman duyên dáng

Elle Fanning vui vẻ bên cạnh Nicole Kidman. Cô được nhận định là thế hệ kế cận tài năng, đủ sức nối bước đàn chị.

Cả hai cười rạng rỡ

Tay bắt mặt mừng

Diễn viên Chu Ân

Chompoo Araya Hargate

Olga Kurylenko

Clotilde Courau

M.Khuê (Theo Daily Mail)