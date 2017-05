G-Dragon - Thủ lĩnh tài ba, đứa con hiếu thảo

21/05/2017 09:42

Tài năng bẩm sinh

Đến với nghệ thuật từ năm 5 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc Little Roo'Ra, G-Dragon đã luyện tập cật lực nhưng bị hụt hẫng khi nhóm đột ngột tan rã. Anh rất buồn và nói với mẹ không muốn làm ca sĩ nữa.

Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật vẫn lớn dần, G-Dragon đầu quân cho công ty giải trí SM năm 8 tuổi và trở thành thực tập sinh suốt 5 năm. Đến năm 13 tuổi, anh đam mê mãnh liệt với nhạc rap và muốn trở thành rapper. Cũng trong năm này, anh gặp Yang Hyun Suk - giám đốc công ty giải trí YG, thời điểm này YG thành lập chưa lâu, quy mô nhỏ. Yang Hyun Suk nhận thấy tài năng ở cậu bé này và chiêu mộ về công ty. Đến YG, G-Dragon mất thêm 6 năm làm thực tập sinh học viết nhạc, ca hát, sản xuất nhạc...

G-Dragon được yêu mến bởi tài năng

Anh cùng với bạn thân Tae Yang ban đầu được cơ cấu thành lập nhóm hip hop 2 thành viên. Tuy nhiên, Yang Hyun Suk đổi ý quyết định thêm 3 thành viên khác để cho ra nhóm nhạc 5 thành viên có tên Big Bang. Với khả năng vượt trội về sáng tác, rap, G-Dragon là thủ lĩnh và cùng với T.O.P là hai rapper của nhóm. Cả nhóm ra mắt năm 2006 và gặp phải nhiều bình luận trái chiều từ công chúng vì ngoại hình không long lanh như các nhóm nhạc nam khác. Họ nỗ lực chứng minh nhan sắc chỉ là bề ngoài, tài năng thực sự mới quan trọng.

G-Dragon từng chia sẻ anh được huấn luyện viết nhạc nhanh chóng ngay trong giai đoạn thực tập sinh. Giám đốc Yang Hyun Suk giao cho anh viết mỗi tuần một ca khúc mới rồi tăng dần lên hằng ngày. G-Dragon là người viết nhạc chính cho nhóm trong giai đoạn đầu, về sau các thành viên khác tham gia chung. Không chỉ lo cho nhóm, với vai trò thủ lĩnh, anh cũng sáng tác ca khúc cho các thành viên trong nhóm và đa phần đều tạo cơn sốt trong cộng đồng. Nhóm Big Bang nổi tiếng từ ca khúc "Lies" do G-Dragon sáng tác, các bài đình đám của họ có: "Haru Haru", "Bang bang bang", "Bae Bae", "Fantastic Baby"...

Anh tổ chức sô diễn lớn trước khi nhập ngũ

Nhờ nhiều ca khúc tự sáng tác gây sốt, G-Dragon nhận tiền tác quyền hằng năm rất lớn. Năm 2015, anh từng chia sẻ trên truyền thông rằng mỗi năm nhận được khoảng 17 tỉ đồng tiền tác quyền. Không chỉ thành công với nhóm nhạc, khi hoạt động sô lô, G-Dragon cũng tạo sức hút riêng. Trước lúc lên đường nhập ngũ vào năm 2018, G-Dragon đã tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á, Mỹ và nhiều nước khác với tên "ACT III, M.O.T.T.E". Anh khiến không ít người trầm trồ thán phục khi độ "nóng" vẫn còn lưu giữ dù ngấp nghé tuổi 30. Đêm diễn của G-Dragon tại Hàn Quốc với 65.000 vé đã được bán sạch trong 8 phút. Mới đây, đêm diễn của G-Dragon tại Ma Cau mở bán vé, nhiều người hâm mộ mang chăn, chiếu đến điểm bán tối hôm trước và ngủ qua đêm để chờ mua vé. 15.000 vé với mức giá cao từ 13 triệu đồng - 15 triệu đồng đã được bán hết nhanh chóng.

Người hâm mộ ngủ tại điểm bán vé sô diễn của G-Dragon

Là một biểu tượng thời trang xứ Hàn, G-Dragon thường xuyên được mời sang Anh, Pháp để tham dự các Tuần lễ thời trang ở đây. Anh nhận được giải thưởng "Biểu tượng phong cách của năm 2008" và giải thưởng "Người có ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2008" do tạp chí Arena bình chọn.

G-Dragon là ngôi sao vượt tầm khu vực

Anh là bạn của nhiều sao như Justin Bieber, Will Smith, Barbara Palvin, Angela Baby, Kristen Stewart, Vanessa Paradis... Anh còn được góp mặt trong danh sách "50 lý do vì sao Seoul là thành phố tốt nhất" do CNN bình chọn. G-Dragon tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại và còn tham gia thiết kế trang sức, có dòng thời trang riêng.

Áp lực của sự nổi tiếng

Big Bang là nhóm nhạc thành công nhưng cũng gặp không ít sự cố, mở màn là vụ tai nạn giao thông chết người của thành viên Daesung năm 2011. Dù được phán quyết vô tội nhưng Daesung cũng gặp phải chỉ trích không nhỏ và phải tạm hoãn toàn bộ hoạt động. Sau đó, đến lượt G-Dragon vướng rắc rối với cần sa. Anh giải thích mình bị lừa hút cần sa vì không phân biệt được nó với thuốc lá nhưng nhiều người vẫn không tin lời giải thích này. G-Dragon cũng bị chỉ trích một thời gian dài và trước đó anh còn vướng nhiều vụ cáo buộc đạo nhạc. Đầu tiên, Sony Music cho rằng ca khúc "Heartbreaker" và "Butterfly" anh sáng tác giống với "Right Round" của Flo Rida và "She's Electric" của nhóm Oasis.

Tuy nhiên, EMI - đơn vị giữ quyền đối với "Right Round" cho rằng giữa hai ca khúc không có điểm nào giống nhau. Sony Music thì khăng khăng buộc tội G-Dragon, chi nhánh công ty này tại Hàn Quốc đã không cho phép G-Dragon tiếp tục quảng bá những ca khúc này khi chưa có hành động bồi thường thiệt hại. Năm 2010, YG thông báo họ liên hệ được với người đại diện của Flo Rida để mời anh góp mặt trong album thu live của G-Dragon có tên "Shine a Light " và Flo Rida đã đồng ý. Sự việc đạo nhạc xem như kết thúc khi bản song ca "Heartbreaker" của G-Dragon và Flo Rida chính thức được phát hành. Không bao lâu sau, G-Dragon được mời tham gia vào sô của Flo Rida và nhận nhiều lời khen từ rapper này.

Người hâm mộ tại Hàn Quốc tập trung tại cửa hàng thời trang nơi G-Dragon xuất hiện

Người dân Hàn Quốc thường rất khắt khe với những nghệ sĩ bị vướng bê bối nhưng G-Dragon lại là trường hợp đặc biệt. Anh được họ tha thứ vì tài năng và cống hiến trong việc khuếch trương làn sóng Hallyu. Sau năm 2011 lắm rắc rối, anh cùng nhóm Big Bang tái xuất và tiếp tục gặt hái thành công đến tận hôm nay. Nhóm nhạc duy trì 10 năm và bản thân thoát khỏi hình ảnh thần tượng nhưng G-Dragon luôn cho thấy bị áp lực không nhỏ trước thành công của mình. Anh thừa nhận khả năng sáng tác của mình đã giảm sút bởi vì cuộc sống sau này quá suôn sẻ, thoải mái. Anh không cảm nhận được sự hồi hộp, lo sợ tương lai như giai đoạn thực tập sinh hoặc nỗi đau những lúc nhóm gặp trắc trở. Cuộc sống an bình cũng là lực cản làm cảm xúc bị trôi tuột khiến anh chật vật vượt qua.

Họ chờ đón thần tượng

G-Dragon chưa từng công bố chuyện tình cảm cá nhân dù tin đồn dập dìu quanh anh là các mỹ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc. Về tình cảm gia đình, nghệ sĩ này được nhận xét có hiếu với cha mẹ khi xây cho họ ngôi nhà 82 tỉ đồng vừa ở vừa kinh doanh. Anh còn là chủ của nhiều siêu xe, có một quán cà phê hạng sang ở Jeju, bộ sưu tập thời trang đắt đỏ, nhiều tranh ảnh quý và các bất động sản giá trị. Anh còn thường được các thương hiệu thời trang, trang sức thế giới tặng quà giá trị.

Biểu tượng thời trang xứ Hàn

Nhờ có Big Bang mà cột trụ là G-Dragon, công ty YG trở thành Big 3 (1 trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc) với lợi nhuận khổng lồ qua các chuyến lưu diễn của nhóm. YG đã tích cực đào tạo thế hệ kế thừa Big Bang và cũng gặt hái thành công bước đầu.

Được người hâm mộ tặng rừng G-Dragon có lượng người hâm mộ trung thành và giàu có. Họ đã tặng cho thần tượng những món quà giá trị tinh thần lớn. Ngày 14-5, bảo tàng Seogwipo Citrus tổ chức khai trương "Rừng Kwon Ji Yong số 1", có tổng cộng 50 cây giống cam quýt đã được trồng bên trong bảo tàng giống cam quýt ở Seogwipo. Các sản phẩm thu được từ khu rừng sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện và các hoạt động xã hội khác. Khu rừng mang tên thật của G-Dragon Dự án này bắt đầu từ năm 2016 dưới sự hỗ trợ của tổ chức "Tree Planet" phối hợp cùng fan site "Always-GD.". Người hâm mộ xem đây như món quà tặng sinh nhật thứ 29 sắp tới của anh. Đây là lần đầu tiên tên người nổi tiếng được đặt cho một cánh rừng ở Jeju nhưng không phải lần đầu G-Dragon được nhận quà đặc biệt từ người hâm mộ. Họ thường dùng tên của anh để thực hiện chiến dịch từ thiện, bảo vệ môi trường.

Bài: Minh Khuê