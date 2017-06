Gal Gardot, người hùng thực thụ ở quê nhà

09/06/2017 21:10

Trước đó, Lebanon cũng đã ra lệnh cấm chiếu "Wonder Woman". Lý do Gal Gadot (ảnh-nữ chính của "Wonder Woman") là người Israel. Gal Gadot như bị ghét bỏ nhưng ở Israel, Gal Gadot là một người hùng thực thụ.

Trước khi phim ra mắt khán giả tại nước này vào ngày 1-6, Trung tâm Azrieli ở thủ đô Tel Aviv đã trang hoàng đèn điện sáng trưng nhằm tôn vinh Gadot kèm dòng chữ: "Chúng tôi tự hào về cô, Gal Gadot. Cô là nữ thần chiến binh của chúng tôi". Nhân vật nữ thần chiến binh đã lập tức đưa Gadot trở thành người Israel nổi tiếng nhất thế giới, là đại sứ thu hút sự quan tâm nhất của Israel. Ở quê nhà, Gadot đã tránh được mọi xì-căng-đan thường gắn với các ngôi sao giải trí và ngập tràn trong tình yêu thương của mọi người.

Trong một cuộc chuyện trò mới đây trên kênh truyền hình Mỹ ABC, Gadot chia sẻ rằng thời gian đóng phim cũng là lúc cô mang bầu ở tháng thứ 5. Nhà sản xuất phải dùng kỹ xão để xóa bụng bầu của cô. "Đóng phim lúc đang mang thai còn khó khăn hơn gấp bội thời kỳ tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự" - cô chia sẻ.



T.Vũ (Theo ABC)